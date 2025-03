Karra Elejalde se planta ante David Broncano en 'La Revuelta': "Me parece una falta de ética"

Karra Elejalde aterrizó en 'La Revuelta' este jueves apenas dos días después de su paso por 'El Hormiguero' para presentar su nueva película junto a Luis Zahera. El actor llegó dispuesto a desvelar todos los detalles de 'Tierra de nadie', que llega a los cines este mismo viernes 28 de marzo. Sin embargo, terminó encarándose con David Broncano por un detalle que no le gustó demasiado durante su recibimiento.

Nada más subirse al escenario del espacio de La 1, David Broncano no dudó en reprocharle que venía directo desde las instalaciones de Pablo Motos a su programa. "Es que si vengo aquí no voy a' El Hormiguero'... el productor sabe que tienen bastante audiencia los dos programas así que estoy vendido", confesó entre risas el vasco.

Karra Elejalde se planta ante la "falta de educación" de David Broncano: "Haz el puto favor"

Tras destapar, con tono humorístico, la coacción que había sufrido para visitar antes el programa de las hormigas, no pudo ignorar cómo se estaba alargando de manera considerada su charla previa a sentarse en sofá de 'La Revuelta'. "Yo tengo un don que es cuando me encabrono la gente se descojona, no me gusta promocionar y ahora mismo estoy encabronado", comenzó explicando Karra Elejalde.

"Me parece una falta de ética y de educación esta moda de tener ahora a un tío de pie tres cuartos de hora... por favor tengo 64 años", espetó visiblemente molesto el invitado mientras el presentador le pedía apresurado que tomase asiento. "Haz el puto favor de ofrecerme sentarme, quita toda esta mierda de aquí, vamos, de verdad", añadió con humor el vasco.

"Qué desastre Broncano, de verdad...", insistió el invitado entre risas del público, consciente del comprometido escenario en el que había colocado al conductor de 'La Revuelta' con su sonada queja. Y el actor no dudó en bromear sobre la ausencia de Grison, asegurando que él conocía la versión real de su baja. "Me llama y me dice que se tiene que operar, me llamó echo polvo llorando, eso que habéis contado es mentira", explicó entre risas Karra Elejalde.