Incredulidad absoluta con 'La Revuelta' de Broncano por la invitada "jamás vista en la historia del prime time"

Me encanta cuando @LaRevuelta_TVE nos sorprende con invitadas como Belén Benito. Que apenas es conocida, pero tiene cosas muy interesantes que contarnos.

Sólo espero que no haya cierta Presidenta de Comunidad que no la despida por acudir al "programa presidencial".

Gracias Belén. pic.twitter.com/eaIwYmZI7D