Lalachus y Broncano paralizan 'La Revuelta' con su sonada reacción a la resolución de la denuncia por las Campanadas

Lalachus regresó este martes a 'La Revuelta' para celebrar las buenas noticias tras meses salpicados por la polémica que vivieron durante sus primeras Campanadas. Esta semana se conoció que el Juzgado de Instrucción 4 de Madrid ha decidido archivar la denuncia interpuesta por HazteOir a RTVE por mostrar la imagen del Sagrado Corazón en una estampita con la imagen del Grand Prix durante la gala de fin de año.

La humorista se reencontró con David Broncano para celebrar que ha sido nombrada en un estudio como una de los personajes conocidos que mejor representa la felicidad en España. "La semana pasada se me paró el coche, no arrancaba. Me dijeron son 800 euros y dije 'no pasa nada, soy feliz. O por ejemplo, hacemos las Campanadas, nos denuncian... ¡soy feliz!", ironizó con una sonrisa entre aplausos.

Lalachus y David Broncano celebran su victoria contra HazteOir en 'La Revuelta': "Vamos a cosas más serias"

"Es verdad que es una frase que no esperábamos decir, hicimos las Campanadas y nos denunciaron", recalcó David Broncano asombrado, recordando todo el revuelo que se formó por el amuleto de la suerte de la cómica. "El juez al que se le presentó la denuncia lo vio y dijo... 'tenemos cosas más importantes que hacer... no molestéis", explicó el presentador mientras Lalachus aplaudía junto al público.

Lalachus es la persona más feliz de España, pero ya es que es un hecho REAL. No lo digo yo, lo dice LAS GENTES #LaRevuelta pic.twitter.com/NRqo89tgmP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 25, 2025

Y Grison no dudó en tirar de humor antes de comentar toda la polémica y cómo la asociación de extrema derecha no ha conseguido su principal objetivo. "Se ha salvado el papa y vosotros", comentó el colaborador entre risas. "No, supongo que recurrirán pero...", aseguró el conductor de 'La Revuelta' antes de lanzar un claro mensaje. "Vamos a cosas más serias, que hay muchas movidas en España", sentenció el de Jaén para zanjar el asunto.

"Como el programa... next", añadió Lalachus antes de continuar con su sección, sin repasar más detalles de la decisión final del juez Marcelino Sexmero, que considera la conducta de ambos presentadores completamente inofensiva. "La figura de Jesucristo no aparece en la estampita exhibida, sino solo un corazón similar a la imagen religiosa, sin ninguna mención religiosa en el diálogo entre los dos presentadores", aseguró el instructor.

Sin embargo, HazteOir dejó claro su malestar con el contenido mostrado en TVE en franja de máxima audiencia durante la última noche del año desde el primer momento. "Resulta evidente para cualquier espectador que estamos ante una burla de la clásica imagen del Sagrado Corazón de Jesús, habiéndose sustituido el rostro de Cristo por el de un animal con un claro afán de mofa y escarnio", aseguró la asociación ultraderechista, asegurando que la imagen vulneraba el artículo 525 del Código Penal.