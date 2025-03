La sorprendente reacción de Isabel Rábago tras la decisión de la Justicia sobre Lalachus y Broncano

Un juzgado de Madrid ha rechazado la querella que la asociación de ultraderecha HazteOir presentó contra David Broncano, Lala Chus y José Pablo López, el presidente de RTVE por la polémica de la estampita con la vaquilla del 'Grand Prix' que mostró la colaboradora de 'La Revuelta' durante las Campanadas. Y sobre ello se ha manifestado Isabel Rábago en su cuenta de "X".

Hay que recordar que LalaChus sacó una estampita de la Virgen con la vaquilla del 'Grand Prix' durante las Campanadas que fueron líderes de audiencia asegurando que "era la mejor". Tras ello, algunas asociaciones como Hazte Oír o Abogados Cristianos presentaron una querella contra los presentadores y la cúpula directiva de RTVE.

Ahora, el juzgado número cuatro de Madrid ha decidido archivar el caso al entender que era una "sátira" que no buscaba ofender a los católicos. No obstante, Hazte Oír ha anunciado que recurrirá la sentencia. Mientras que Isabel Rábago, que se confiesa cristiana y suele alinearse con Vox, no ha dudado en echar por tierra la denuncia de la asociación de ultraderecha.

En los fundamentos el auto señala que "el gag en cuestión (sacar una estampa con un toro o vaca del programa de televisión de la misma cadena Gran Prix, con un corazón cruzado de rayos), se encuentra dentro de los límites de la libertad de expresión, pues fue emitido en el marco de un programa de fin de año el 1 de enero de 2025, en un tono humorístico en el que los dos denunciados, Broncano y la llamada Lalachus, eran los comunicadores o presentadores, el gag era eminentemente satírico y tenía una intención claramente humorística sin que en ningún momento en el dialogo entre los presentadores se haga ninguna mención religiosa".

"La justicia archiva la denuncia contra RTVE por la estampita de la vaquilla en las campanadas. Normal! Soy católica, apostólica, romana y pontificia. A mí personalmente no me ofendió. Yo vi las campanadas, estaba fuera de España, pero siempre veo las campanadas de TVE y la verdad es que no lo entendí como una ofensa", empieza diciendo Isabel Rábago.

Isabel Rábago, clara y rotunda sobre la denuncia de Hazte Oír a LalaChus y TVE por las Campanadas

Asimismo, la periodista y ex colaboradora de Mediaset deja claro que "tampoco entendí mucho el uso ideológico que se hizo de toda esta historia". "Yo insisto como católica y practicante que soy no me sentí en absoluto herida. En ese auto que es maravilloso y hay que leerlo, el juez lo que dice es que la libertad de expresión ampara no solamente esas informaciones que nos parecen correctas y bien o por motivos ideológicos o porque me conviene en ese momento o por lo que sea pero que esa libertad de expresión también ampara a aquello que también nos puede incomodar", señala Rábago.

"Además hace alusión a que todos los grupos religiosos son objeto en numerosas ocasiones de este tipo de humo. En los contextos en los que suceden las cosas son muy importantes en las resoluciones judiciales", asevera. "Y en este caso lo que resalta el juez es que fue en un ambiente de Campanadas, de humor y que no hubo ningún tipo de intencionalidad de hacer daño, que no existe ningún tipo de incitación al odio y hay que entenderlo como lo que fue, humor, ya está", prosigue diciendo.

"Te puede gustar más, te puede gustar menos pero es que en esta vida no hay que ideologizar absolutamente todo, que eso es una cosa que deberíamos todos de empezar a plantearnos. No todo es ideología, no todo es blanco y negro, hay muchos colores y de verdad dejemos a los juzgados hacer su trabajo. Dejemos de poner el foco en la justicia, hacen su trabajo y que no apliquemos ideología a todo, seremos todos más felices, Dejemos de enfrentarnos por todo", sentencia.