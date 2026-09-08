HBO Max ya tiene fecha para el estreno de la temporada 2 de 'Furia': Todos los fichajes, avance y tráiler

HBO Max ya había avanzado que la segunda temporada de 'Furia', la serie más vista de la plataforma en España desde 2021, vería la luz en octubre. Y este martes ha puesto fecha a su llegada. Será finalmente el próximo 9 de octubre cuando la ficción regrese con nuevos episodios y un nuevo reparto a la cabeza.

Previamente, la ficción de Producciones Mandarina creada por Félix Sabroso, se presentará el 21 de septiembre en Festival de San Sebastián con la presencia de sus protagonistas Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena, Clara Sans, Claudia Salas y Ana Torrent. Al acto de presentación también acudirán los codirectores de la serie, el propio Félix Sabroso y Jau Fornés.

La segunda temporada de 'Furia' contará con ocho nuevos episodios de 30 minutos con un nuevo reparto encabezado por Maribel Verdú ('La casa de los espíritus', 'Élite'), Carmen Maura ('Tierra de mujeres'), María León ('Perdiendo el juicio', 'El caso Asunta'), Cecilia Suárez ('La casa de las flores', 'El jardinero'), Ana Mena ('Ídolos') y Clara Sans ('Innato', 'Celeste'). Mientras que Ana Torrent y Claudia Salas retoman sus papeles de la primera temporada.

El reparto de 'Furia: Parte 2' se completa con Alberto San Juan ('Furia', 'La cena'), Asier Etxeandia ('Atasco', 'Romi'), Mariona Terés ('Barrio Esperanza'), Jaime Zatarain ('Ángela', 'Pura sangre'), Pepa Charro ('Muertos S.L.', 'ENA. La reina Victoria Eugenia'), Alexandre Ars, Miguel Iriarte y Miguel Barraga, entre otros.

Hay que recordar que 'Furia', estrenada en julio del 2025, fue la serie más vista de la plataforma en España desde 2021, solo por detrás de La Casa del Dragón y The Last of Us. La ficción se llevó el premio especial del jurado al elenco protagonista en los Rose d’Or europeos que otorga la UER destacando cada año a las mejores producciones en televisión, así como también del Premio Ondas a Mejor interpretación femenina para las cinco protagonistas Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro.

Así será la segunda temporada de 'Furia'

En las nuevas tramas veremos a varias mujeres atrapadas en un sistema de mercado donde todo es susceptible de convertirse en lucrativo espectáculo. Todas ellas deberán enfrentarse a estas crudas situaciones con la única arma que les queda: la furia.