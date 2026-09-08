El arma de 'Y ahora Sonsoles' para torpedear a 'Rueda la Letra' en su segunda emisión: Una exclusiva con Rodolfo Sancho

Sonsoles Ónega no está dispuesta a que 'Rueda la letra' pueda hacerle daño a pesar de su discreto arranque de este lunes. Por ello, 'Y ahora Sonsoles' sigue reforzándose con entrevistas a personajes muy buscados por todos los medios de comunicación para no dejar que el concurso de Carlos Sobera pueda relanzar sus datos.

Así, este lunes, 'Y ahora Sonsoles' contó con Fran Rivera en plató después de que en los últimos días se haya hablado mucho de una posible guerra entre el torero y su hermano Cayetano Rivera y lo poco que al primero le gustaría la relación que mantiene Cayetano con Tamara Gorro, que precisamente es colaboradora de Sonsoles Ónega.

Pues bien, este martes, el programa de Sonsoles Ónega ceba otra entrevista que dará que hablar para hacer frente a su segundo día de batalla con 'Rueda la letra' pues contará con la reaparición de Rodolfo Sancho. El actor acudirá para promocionar 'Trazos ocultos', la nueva serie que Atresmedia presentará el día 22 de septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián y que llegará a atrexplayer próximamente.

"Vaya tarde la que nos espera hoy a partir de las 17:00 horas. Una investigación impresionante sobre Ceuta, les vamos a enseñar cómo cobran a los inmigrantes las mafias para hacerlos llegar a la península. Vamos a recibir a Armando y a Luis, los siameses unidos por la pelvis enamorados de la misma mujer. Su historia nos la van a contar", empieza adelantando Sonsoles Ónega en una promo.

"Y recibimos a Rodolfo Sancho. El hombre que tiene la entrevista que todos estamos esperando. Vamos a hablar de sus nuevos proyectos profesionales y de todo claro", añade Sonsoles Ónega sobre la conversación que tendrá con el actor y padre de Daniel Sancho.

De este modo, la entrevista de Rodolfo Sancho será el arma de Sonsoles Ónega para luchar contra 'Rueda la letra' y el segundo día en el que Fran González y Lilit Manukyan se enfrentarán a 'La Rueda', la prueba que hasta ahora se conocía como El Rosco'. Todo después de que este lunes el espacio de Antena 3 liderara su franja de emisión con un 10,2% y 732.000 espectadores frente al 9,1% y 624.000 seguidores que anotó el nuevo concurso de Carlos Sobera. No obstante, fue 'La Promesa' quién en su franja sacó el mejor resultado en La 1 con un gran 13,7% y 950.000 televidentes.