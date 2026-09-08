Giro en la programación de Mediaset: Cambia la cadena de emisión de 'El Chiringuito' y decide ampliar 'Horizonte' este miércoles

Mediaset ha decidido cambiar a última hora la programación de este miércoles en Cuatro. Así, pese a que estaba anunciado que la cadena emitiría en prime time la película 'Blood Father' con Mel Gibson, finalmente la cadena ha optado por alargar la duración de 'Horizonte' hasta las 0:00 horas y posteriormente dará relevo a una edición especial de 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol.

Con ello, Cuatro alarga la duración de 'Horizonte' una vez más como ya hiciera en su regreso el lunes 31 de agosto. Así, el espacio que conducen Iker Jiménez y Carmen Porter pasará a emitirse de 21:40 a 0:00 horas para seguir toda la actualidad en torno a la crisis migratoria en Ceuta así como todas las reacciones a la entrevista que concederá Pedro Sánchez a 'Mañaneros 360' esa misma mañana.

Este movimiento provocará que 'Horizonte' se enfrente al comienzo de 'La Mesa', el nuevo programa de actualidad conducido por Cristina Pardo en Antena 3, que arrancó su aventura el pasado miércoles con un gran 13,1% de cuota de pantalla y una media de 742.000 telespectadores liderando la noche frente a sus rivales.

Tras ello, 'El Chiringuito' de Pedrerol saltará a Cuatro con motivo del arranque de la Champions League y del debut de los equipos españoles en la competición. Así, por un día, el espacio deportivo abandonará la programación de Energy y se emitirá en la segunda cadena principal del grupo como ya hace cada domingo.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis afrontan hoy y mañana su estreno en la nueva edición de la Champions ante Inter, Feyenoord, Liverpool, Borussia Dortmund y Lille, respectivamente. Josep Pedrerol y su equipo analizarán todo lo que ocurra en estas grandes citas, con los resúmenes de los partidos, la polémica y las reacciones de sus protagonistas.

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Así queda la programación de Cuatro este miércoles 9 de septiembre: