'La Mesa' de Cristina Pardo da la sorpresa en audiencias con un resultado muy prometedor para su estreno en Antena 3

Antena 3 estrenó este miércoles 'La Mesa', nuevo programa de actualidad y entretenimiento con Cristina Pardo al frente y la primera gran apuesta estelar del canal en la recién comenzada temporada. Y la respuesta de la audiencia ha sido satisfactoria a pesar de que contaba con el riesgo a no obtener su beneplácito por la excesiva presencia de tertulias en televisión de un tiempo a esta parte.

Lo cierto es que, para marcar diferencias, este programa semanal nos introduce la mesa no sólo como elemento vertebral del plató, sino como una herramienta narrativa sobre la que se articulan los contenidos y los invitados, que en esta primera entrega fueron dos reconocidos rostros de la casa como Vicente Vallés y Carlos Alsina.

Emitido en directo, combinó actualidad, conversación y entretenimiento y generó ruido en las redes sociales, donde muchos espectadores dieron su claro veredicto al nuevo proyecto de Cristina Pardo tras su histórica salida de La Sexta. Hubo quejas por el tardío horario, pero en líneas generales el estreno convenció por su carácter sosegado, algo en peligro de extinción en la TV actual, y por una imagen muy cuidada.

Y esas críticas positivas en gran medida se tradujeron en un destacado resultado cuantitativo. 'La Mesa' debutó líder con un gran 13,1% de cuota de pantalla y una media de 742.000 telespectadores de media. Fue la oferta líder de la noche del miércoles frente a todos sus competidores.

GRAN ESTRENO de #LaMesa en la noche de @antena3com al alcanzar un 13.1% de share y una media de 742.000 espectadores



➡️ LÍDER ABSOLUTO



➡️ Más de 2.7 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/lRo5EojIjq — Dos30' (@Dos30TV) September 3, 2026

El primer programa se impuso a la final de 'El Grand Prix del Verano', que registró un 11,7% en La 1 de RTVE y al Cine 5 estrellas de Telecinco (8,6%). Por su parte, Cuatro y La Sexta también se quedaron bien por detrás con El Blockbuster (7%) y El Taquillazo (2,9%) respectivamente.

'La Mesa' no solo venció en franja sino también en estricta coincidencia con el rival más inmediato al obtener un 13% y 847.000 seguidores sobre el 12,5% y los 817.000 del concurso presentado por Ramón García.





