Patricia Pardo, obligada a disculparse tras su controvertido discurso sobre un vídeo viral de Ceuta: "Les pido que me perdonen"

Patricia Pardo se ha visto obligada a arrancar una nueva semana en 'Vamos a ver' entonando el 'mea culpa' tras el aluvión de críticas que ha recibido este fin de semana. La presentadora de Telecinco ha tenido que rectificar una de sus intervenciones en el programa del pasado viernes, cuando desmereció la indignación generalizada por una grotesca escena en Ceuta en la que un grupo de migrantes cogían a una cría de delfín.

"Quiero pedirles perdón y rectificar parte de mi discurso del viernes. Me confundí porque tendría que haber empezado condenando de manera enérgica y contundente la escena terrorífica de la cría de delfín. No lo hice. Opté por otra explicación. Me confundí", ha comenzado señalando la comunicadora, que el pasado viernes denunció que, dada la grave situación que vive la ciudad autónoma, no hay cabida para alzar la voz por el maltrato animal u otras causas.

Patricia Pardo se disculpa por sus desafortunadas palabras sobre lo sucedido con una cría de delfín en Ceuta: "Yo no quería dar esas imágenes"

Así, Patricia Pardo se ha dirigido a la audiencia con su disculpa más sincera. "Lo que hice con esto es que muchos de ustedes pensaran que a mí me da exactamente igual que alguien maltrate, agreda o mate a una cría de delfín", ha señalado. "Ni mucho menos. Yo no quería dar esas imágenes porque creo que nosotros tenemos una grandísima responsabilidad", ha explicado entonces, cargando contra los clips que pudieron ver el pasado viernes en 'Vamos a ver'.

"Creo que, quizá, esas imágenes, descontextualizadas o utilizadas no hacen más que cooperar a aumentar esa polarización, esa deshumanización y esa instrumentalización del inmigrante", señalaba entonces la presentadora de Telecinco, reiterándose en su postura. "Yo condeno, desde el primer día, la invasión de Ceuta. Creo que esto es una invasión, que esos inmigrantes son ilegales y que es verdad que deben ser retornados", ha subrayado para después añadir un matiz.

"Pero, ojo, eso no quiere decir que yo abogue por que dejemos a un lado los derechos humanos. Creo que eso es fundamental. Creo que una tercera vía tiene que ser posible ante esta polarización extrema que estamos viviendo y los medios de comunicación somos muy responsables de lo que está pasando", ha sentenciado Patricia Pardo, pidiendo empatía a los espectadores. "Por favor, les pido que me perdonen y que recapacitemos", ha señalado.

"Creo que estamos haciendo justamente lo que quieren: que nos dividamos y peleemos entre nosotros. No les entreguemos España. Somos un país cívico, un país coherente, seguro y donde se puede convivir", ha resumido Patricia Pardo, reflexionando también sobre el peso de esta polémica. "Este fin de semana he reflexionado mucho, he recibido unas críticas feroces. No hay derecho a recibir amenazas de muerte a tres niños pequeños que son mis hijos. Creo que ya está bien. Vamos a calmarnos un poco y a reflexionar para que haya convivencia, que es de lo que se trata", ha pedido a la audiencia.