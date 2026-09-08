Telecinco edita el estreno de 'Rueda la Letra' con su primer 'Rosco' para salvar un conflicto con 'Pasapalabra' tras un desliz

Uno de los principales escollos de 'Rueda la Letra', el nuevo concurso de Telecinco con El Rosco, era cómo resolver la cesión de turno cuando los dos contendientes desconocieran la palabra buscada a partir de la definición recitada por el presentador. En este caso, Carlos Sobera.

Evidentemente, por cuestiones de corte legal, no podía emplearse el término 'pasapalabra', concepto intrínsecamente relacionado con esa acción y reservado en exclusiva al programa que emite Antena 3. Por tanto, el concursante y el programa producido por Bulldog TV debían acordar otra fórmula distinta.

Y ese obstáculo se ha salvado con un simple "paso", un vocablo también popularizado e interiorizado que se convierte, desde ahora, en la nueva manera de transferir el turno de juego en la nueva etapa de El Rosco; ahora renombrado como La Rueda.

Sin embargo, verbalizar "pasapalabra" resulta ser algo casi instintivo y más para concursantes que ya han pasado por la historia del formato como Fran González y Lilit Manukyan, los elegidos para estrenar 'Rueda la Letra' por ser garantía de excelencia y un presumible reclamo.

Por eso, no extraña que Lilit protagonizara un desliz en mitad de La Rueda al pronunciar la palabra 'prohibida' cuando Sobera planteó la pregunta con la F: "Epíteto de Apolo como Dios que simboliza la luz y la sanación". La participante no se sabía la respuesta -al menos en primera vuelta- y, a través de la lectura de sus labios, se percibió nítidamente cómo dijo "pasapalabra" por error.

Un fallo muy humano que se detectó en cámara pero que Telecinco trató de disimular (y omitir) a nivel de sonido con una edición en posproducción que consistió en superponer un audio de Lilit diciendo "paso" y en silenciar ese "pasapalabra" indebido a modo de doblaje.

Una solución rápida para ocultar el desliz y salvar un eventual conflicto con 'Pasapalabra' (ITV Studios y Atresmedia). No obstante, en redes sociales, ese momento no ha pasado inadvertido y está haciendo mucho, mucho ruido: el vídeo acumula ya 1,2 millones de visualizaciones y subiendo.