'Supervivientes All Stars 2026' anuncia la expulsión de una de sus mejores concursantes y Jorge Javier lamenta su salida

'Supervivientes All Stars 2026' ha celebrado su segunda expulsión definitiva, que se ha debatido y dirimido entre Rosa Benito, Laura Cuevas y Yola Berrocal, tres pesos pesados de la edición, durante la gala 2 en Telecinco.

Rosa y Laura resultaron nominadas por sus compañeros de equipo al recibir el mayor número de puntos y Yola fue designada directamente por el líder, Damián Quintero. Las tres concursantes integraron una lista de candidatos a la nueva eliminación que completaron Asraf Beno y Yulen Pereira.

Sin embargo, el esgrimista salió de la misma al ganar la 'Liga de Nominados' el pasado domingo y el marido de Isa Pantoja obtuvo la primera salvación por parte de los espectadores el martes en 'Tierra de Nadie'.

Así, Rosa Benito, Laura Cuevas y Yola Berrocal han sido las únicas supervivientes que han llegado al proceso final de una votación que ha arrojado resultados muy dispares. Las dos más votadas se encontraban muy igualadas con un 44,9% y 41,9% frente a un descolgado 13,2%.

Y la poseedora de ese porcentaje tan bajo ha sido Laura Cuevas, segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars 3' frente a Rosa y Yola, que han aglutinado gran parte de la participación registrada en la app de Mediaset Infinity.

Así, Laura ha seguido los pasos de Lola Ortiz, la eliminada de la semana anterior, y ha concluido su experiencia en Honduras con billete directo a España. La andaluza, que llegó al concurso el 15 de septiembre para suplir el hueco de Alma Bollo tras su abandono por prescripción médica, dice adiós a la aventura después de tan solo 9 días.

El alegato de Jorge Javier ante la eliminación de Laura Cuevas

La ya exparticipante ha roto en llanto tras conocerse el implacable veredicto de la audiencia y ha achacado esa decisión a la personalidad explosiva y "desbocada" con la que aterrizó en los cayos. Por su lado, Jorge Javier Vázquez ha lamentado su pérdida por ser un valor seguro en todo reality: "Ojalá más concursantes desbocados como tú que lleguen para darlo todo, que les tengamos que decir 'para un poco' y que nos casen, nos agoten y nos hagan vibrar".

"Cada uno utiliza las armas que tiene y desde luego no podemos negar que Laura Cuevas ha ido a guerrear, a batallar y a utilizar todas sus armas para entretenernos. Así que, solo por eso, muchas gracias", ha añadido el presentador. "Suscribimos todas las palabras. Para eso hacemos este programa, para entretener, y tú lo has hecho, Laura", ha apostillado María Lamela, poniendo voz así al equipo de 'Supervivientes'.