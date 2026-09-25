'La Promesa', avance del próximo capítulo del lunes 28 de septiembre: La amenaza de Pía a Leocadia en la serie de RTVE

En el capítulo 915 de 'La Promesa', que La 1 de TVE ofrecerá este viernes 25 de septiembre, Carlo advierte a Pía de que Leocadia se ha llevado a Janita a su habitación en dos ocasiones. Tras ello, el ama de llaves le confiesa su temor a Ricardo sobre lo que podría hacer la mujer con la bebé después de haber sido la encargada de acabar con la vida de Jana pues es alguien sin escrúpulos.

Tras ello, Pía no duda en encararse con Leocadia y le deja claro que no tiene derecho a tocar a Janita y que lo mejor es que no la ponga a prueba por su conveniencia.

Por su parte, Leocadia le hace ver a Máximo que es deplorable que se rebaje de ese modo para ganarse el favor de Ángela y él le reconoce que no hay nada malo en ello y que no la necesita para nada. Mientras, Tomasa y Julio celebran tener toda la información que necesitan para echar a perder la boda de Curro y Ángela y que ahora es cuando empieza el espectáculo.

Lorenzo insiste a Ciro que no les van a pillar pero el joven insiste en ser cautos e ir sin urgencias y que deben ser prudentes. Por otro lado, Ciro le muestra a Julieta su malestar porque pasa mucho tiempo con Manuel con el asunto de las clases para los más necesitados.

Jacobo se marcha para siempre de La Promesa tras comunicarle su decisión a Adriano pues cree que quedándose en el palacio solo empeorará la situación.

Resumen del capítulo 914 de 'La Promesa' emitido este viernes 25 de septiembre

Manuel quiere saber de qué hablaban Ciro y el capitán, y éste disimula atacando la decisión de que Pía sea madrina. Manuel no sabe que hablaban de las licencias. Ángela y Máximo dan juntos una clase y… ¡es todo un éxito! Curro informa a Pía de que su modista confeccionará su vestido de madrina: la mujer queda muy nerviosa.

María Fernández y Samuel hablan del dolor de quererse sin poder estar juntos. La cata del banquete resulta un éxito rotundo. Incluso Leocadia cree que el menú es “correcto”. Jacobo intenta un acercamiento con Adriano y Martina, pero éstos dudan de su cambio de actitud. Siguen sin saber si la historia es cierta, pero descartan llamar a la familia de Jacobo: a ella no le contarían nada.

Adriano sorprende a Jacobo llorando a solas; anuncia que se irá de La Promesa para siempre. Leocadia se ha vuelto a llevar al bebé de María y Carlo. Estos se quedan muy preocupados, ¿Qué pretende la señora de Figueroa? Manuel y Julieta preparan las bolsitas de semillas y se confiesan que se casarían el uno con el otro sin pensarlo.