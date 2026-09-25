'Valle Salvaje', avance capítulo 495 del lunes 28 de septiembre: La pillada a Alejo y Manuela que lo puede cambiar todo en RTVE

'Valle Salvaje' está de enhorabuena porque por segundo año consecutivo ha sido nominada como Mejor Telenovela en los Premios Emmy Internacionales. La ficción de Bambú Producciones tratará de conquistar ese galardón que ya consiguió 'La Promesa' en 2024 haciendo historia al ser la primera serie diaria española en alzarse con dicho trofeo.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá el próximo lunes 28 de septiembre, Atanasio le pregunta directamente a Genaro que trabajo realizaba para su anterior amo tras ver que no es un lacayo muy dócil. Después, el joven se cuela en una de las habitaciones y descubre algo.

José Luis se encara con Enriqueta y le dice que puede soltar toda la bilis que quiera y que si él se enterara de que no va a cobrar la deuda también actuaría igual.

Por su parte, Victoria le deja claro a José Luis que por mucho que intente hundirla continuamente nunca termina de conseguir su objetivo y que su último intento ha sido otro fracaso.

Enriqueta habla con Mercedes y le advierte de que sabe que ella calla la verdadera identidad de la persona que acabó con su marido. Mientras Victoria les pide a Atanasio y a Matilde que no estén ociosos en la Casa Pequeña.

Finalmente, Rafael habla con Rosalía sobre su idea de marcharse del Valle y le dice que entiende que quiera hacer su vida con su hija lejos de allí porque él también lo habría hecho. Y Braulio acude a ver a Luisa por petición de Manuel y después la doncella pilla a Alejo y Manuela besándose.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes no dudaba en encararse con don Hernando al darse cuenta de que él y José Luis están detrás de todos los tejemanejes del notario.

Braulio le aconsejaba a su primo Alejo que cree que lo mejor para que Manuela pase página y se olvide de todo es que vea con sus propios ojos el amor que se profesan él y Luisa. Después, Alejo y Luisa no dudaban en hablar con Manuela. ¿Pero qué planea hacer la de Guzmán?

Genaro emezaba a llamar la atención por su poca valía como lacayo y Atanasio no dudaba en preguntarle a Bárbara que sabía de él cuando lo recomendó para el puesto. Así, Bárbara advertía al joven de que si quiere mantenerse oculto en el Valle tiene que tratar de mejorar en su trabajo.

Mercedes advertía a Victoria de que su única gran preocupación es la situación de la Casa Pequeña y que si siguen con los enfrentamientos con la Casa Grande y con José Luis y don Hernando habrá consecuencias.

Mientras Valle Salvaje se engalanaba para el bautizo de Lucas y María, Hernando volvía a enfrentarse a Rafael por la presencia de Rosalía en el mismo. Tras ello, Rafael anunciaba a todos los asistentes a la ceremonia que tiene algo que comunicarles.