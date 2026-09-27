Entrevista a Paula Echevarría y Daniel Grao, protagonistas de 'A la deriva' en Atresmedia: "No solo hay que hacer series con mujeres, ya no somos un florero"

Atresplayer estrenó el pasado domingo 'A la deriva', la nueva serie protagonizada por Paula Echevarría y Daniel Grao que viaja hasta los años 70 para contar la historia de cinco marineros que desaparecen tras un naufragio y regresan a sus hogares dos años después, alterando por completo la vida que sus familias habían reconstruido. La ficción, ambientada en un pequeño pueblo pesquero, parte de ese inesperado regreso para abordar secretos, conflictos familiares y las consecuencias de una época en la que las mujeres todavía dependían legal y socialmente de los hombres.

En conversación con El Televisero durante el FesTVal 2026, Paula Echevarría y Daniel Grao profundizan en unos personajes marcados por ese contexto. Echevarría define a Lucía como una mujer "fuerte" y "valiente" que ha tenido que rehacer su vida durante la ausencia de su marido, mientras Grao interpreta a Héctor, un capitán de barco que regresa consciente de que no trató bien a su familia y que tendrá que enfrentarse a sus propios demonios. Un personaje que representa además la cara más incómoda de la ficción, con episodios de ira, agresividad y conatos de maltrato que el actor reconoce que han supuesto un viaje hacia "zonas más oscuras".

Pero el verdadero retrato social de 'A la deriva' está en sus personajes femeninos y en el limbo en el que quedan las mujeres cuando sus maridos desaparecen sin que exista un cuerpo que certifique su muerte. "No eras nadie si no tenías un hombre que firmara por ti", explica Paula Echevarría, que destaca cómo la serie muestra las dificultades para trabajar, disponer de bienes o incluso rehacer sentimentalmente sus vidas. Daniel Grao reivindica, además, que el "epicentro" de la historia está en la amistad entre ellas y en esa red de apoyo femenino, mientras Echevarría celebra que las mujeres hayan dejado de ser "un acompañante de las historias masculinas" para convertirse en protagonistas de sus propios relatos.

Paula Echevarría y Daniel Grao, llega a Atresplayer 'A la Deriva', ¿cómo estáis?

PAULA ECHEVARRÍA - Muy bien. La verdad es que te sientes muy bien cuando has estado trabajando mucho tiempo y muy implicada haciendo un proyecto así. Es muy gratificante ver el resultado, la verdad.

DANIEL GRAO - Estoy feliz por estar con un nuevo proyecto, que siempre es muy estimulante.

Paula, después de muchos años, vuelves a hacer un proyecto cinematográfico con esta cadena, Atresmedia, ¿cómo ha sido volver a trabajar con ellos?

PAULA - Estoy muy feliz, además, considero que es verdad que Atresmedia lleva muchos años apostando por una ficción de calidad, muchísimos años, y que es una gran cadena para hacerla.

Cuéntanos un poquito sobre tu personaje, Lucía.

PAULA - Es muy fuerte, es una mujer fuerte, valiente, con una relación entre ella y sus amigas espectacular porque son vecinas del pueblo, pero aparte son como si fueran familia. Tienen cada una de ellas relaciones diferentes con los marineros, no todas son relaciones sentimentales. Una es la madre de uno, otra es la hija de otro, otra es la novia, otra es la mujer... Entonces viven la desaparición y la vuelta de los náufragos desde diferentes puntos. Todas las historias, no solamente la de Lucía, cuentan con personajes muy fuertes.

Y tú, Daniel, ¿qué nos puedes contar de tu personaje?

DANIEL - Héctor Parrado es un capitán de barco, dueño de la empresa junto a su madre, que es la matriarca. Bueno, en el primer capítulo no es spoiler, porque es lo primero que ocurre, hay una tormenta, hay un accidente y estos hombres desaparecen y dos años más tarde solo algunos volvemos. Vamos a ir descubriendo que el barco estaba en un lugar que no tocaba, y se investigará qué hacía ahí, qué pasó en ese barco, porque no todos vuelven...

Y a tu personaje esta investigación no le gusta mucho, ¿verdad?

DANIEL - No, a mí no me conviene. Héctor es un personaje que realmente toma conciencia en esa tormenta de que no siempre hizo las cosas bien en su casa, con su mujer Lucía, e intenta mejorarlas, pero tampoco se encuentra el panorama como lo dejó. Entonces, no le va a ser nada fácil ese cambio y hay algo de lucha interna consigo mismo y con sus demonios. Y sí, es un personaje apasionante porque yo lo he disfrutado un montón, pero a la vez, me ha tocado contactar bastante con la ira, con brotes de rabia y agresividad.

¿Qué ha sido lo más complicado de dar vida a este personaje tan agresivo y complejo?

DANIEL - Yo lo he gozado, no lo vivo como dificultad, sí que a veces es incómodo porque dices: "Guau, hoy tengo tres secuencias en las que hay conato de maltrato o agresividad" y tienes que dar ese salto, porque sabes que vas a tener que sumergirte en una energía que no siempre es agradable. Pero luego, actoralmente es un disfrute, porque también pones ahí al servicio del personaje zonas más oscuras y que en la vida uno, afortunadamente, no lo va haciendo. También ha sido muy bonita la relación que he creado con Paula Echevarría, con el equipo, nos sentíamos también muy protegidos y ha sido bonito de hacer, aunque haya días que toque contar cosas más desagradables.

Estas mujeres que pierden a sus maridos, pero que estos no están muertos, de repente se encuentran en un limbo legal en el que no son mujeres casadas ni viudas, ¿qué supone esto para ellas?

PAULA - Antes no eras nadie si no tenías un hombre que firmara por ti en el banco, que firmara para darte permiso para sacarte el carné de conducir, por ejemplo. En la serie, lo decimos, hay un limbo legal en el que te quedas ahí suspendida y no eres nada ni puedes hacer absolutamente nada. En el caso de Natalia Ugarte hace un personaje que su marido desaparece también, y para ella el sueño de su vida es ser madre, cuando él no está porque lleva dos años desaparecido, que no muerto, ella va a hablar con un cura y le dice: "Padre, es que yo quiero ser madre". Y le dice: "Hija, si es que tu marido no aparece, no puedes casarte con otro hombre". Por supuesto que sin casarse no puede ser madre, era otra época, por eso también la ficción está muy bien cuando se centra en épocas que te limitan de esa manera y que ponen a los personajes tan contra las cuerdas y en esta serie vais a ver muchos casos así.

Atresmedia lleva años apostando mucho series protagonizadas por mujeres, lo vemos con 'A la deriva', pero también con otras como 'Las hijas de la criada'.

DANIEL - Totalmente. Además, en este caso, para mí el epicentro de la serie es la relación de amistad que se crea entre ellas, que de alguna manera se van compartiendo sus problemas, sus dramas, sus miserias y lo importante que es la red de amistad entre mujeres para sobrellevar todo eso.

Yo creo que el epicentro está muy ahí, además de que nuestra capitana es Paula, la prota de la serie indiscutible, porque de alguna manera también es el retrato de qué pasaba socialmente con la mujer en esa época que no nos pilla tan atrás y que de ahí venimos. A mí me llamó mucho la atención. Sabía que en esa época, si el marido no autorizaba, la mujer no podía hacer ciertas cosas, pero claro, en este caso, por ejemplo, hay un personaje que, como no se ha encontrado el cuerpo de su marido, no es ni viuda, ni soltera, ni divorciada, entonces no podía hacer nada, estaba paralizada socialmente.

PAULA - La verdad es que he tenido mucha suerte porque he hecho series siempre con personajes femeninos muy potentes y rodeada de personajes femeninos muy potentes. Yo creo que cada vez se hace más y cuando se hace más es porque les funciona, y no sólo se trata de hacer series protagonizadas por mujeres, si no que ya la mujer no sea una mujer florero, antes éramos un acompañante de las historias masculinas y hoy en día ya son historias de ambos o historias de mujeres también.