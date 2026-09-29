Un participante de 'La Isla de las Tentaciones 11' tiene que ser atendido por el servicio médico del reality de Telecinco

Este lunes, 28 de septiembre, Telecinco ha emitido una nueva entrega de la onceava edición de 'La isla de las tentaciones'. En ella ha entrado una nueva pareja, la formada por Miguel y Mara que entraron para sustituir a Isa y Nando tras su salida del programa.

Mara es de sobra conocida por los seguidores de 'La isla de las tentaciones', pues participó como tentadora en la décima edición del reality. Allí comenzó una relación con Juanpi Vega que se rompió a raíz de la entrada de él en la casa de 'Gran Hermano Dúo' junto a su exnovia, Sandra Barrios. Tras su ruptura con Juanpi, la alicantina de 22 años inició una relación con Miguel, de 25 y procedente de la misma localidad.

La nueva pareja se conoció a través de las redes sociales y han decidido poner a prueba su amor en el programa de Telecinco, con el objetivo de poner fin a los celos y la dependencia que se tienen en su día a día. Ahora, Mara llega a 'La isla de las tentaciones' no como tentadora, sino como novia. Lo que no se esperaba ninguno de los dos es que en la villa se iban a reencontrar con Juanpi, que entra como soltero VIP.

Nada más verlo, la joven empezó a temblar de los nervios: "Una cosa es un rollete, y otra tu puta expareja. Ahora sí que tengo esto liado. Me he puesto a temblar, era un flan. Miguel lo va a pasar muy mal cuando lo vea aquí", le confesó a una de sus compañeras.

Kico abandona la hoguera de 'La isla de las tentaciones' y es atendido por el equipo médico

Aunque si algo marcó la nueva entrega de 'La isla de las tentaciones 11' fue lo ocurrido en la hoguera de los chicos, la primera para Miguel. Este debutó viendo las imágenes de la llegada de Juanpi y la buena conexión que tuvo con su novia. Visiblemente molesto, el alicantino aseguró que Mara le "prometió que era de la última persona que me tenía que preocupar, siento mucha rabia y me siento engañado. Creo que le gusta, que no lo tiene olvidado".

El que también sufrió al ver lo ocurrido y la reacción de su nuevo compañero fue Kico, quien incluso antes de ver las imágenes de su novia Paula entró en pánico: "Es que no quiero ver lo que me imagino. Espero que no me falle. No estoy preparado para que me falle". Minutos más tarde, el joven pedía a Sandra Barneda salir de la hoguera, ya que el cuerpo no le respondía y tenía las manos agarrotadas. La presentadora le acompañó fuera para intentar calmarle, y solicitó al equipo médico del programa que le atendiera mientras que le calmaba: "Ya verás como no es nada, solo son nervios".

Al regresar junto al resto de los participantes, la conductora de 'La isla de las tentaciones' les tranquilizó: "Todos son nervios, no le pasa nada". Poco después, Kiko volvía a la hoguera y explicaba a sus compañeros lo ocurrido: "Creo que hay dos emociones que no estoy sabiendo controlar: la ira y el miedo. El miedo se está apoderando de mí y proyecto imágenes que me paralizan. Necesitaba explotar y estoy aliviado".

'La isla de las tentaciones' continúa triunfando en Telecinco. De hecho, la entrega de este lunes batió el récord de la edición con un gran 14,1% de share y 879.000 espectadores, dando así el sorpasso a 'En tierra lejana' de Antena 3, que cosechó un 12,7% y a 'MasterChef Celebrity' en TVE, que se quedó con un 12,6% de cuota de pantalla. Además, fue el programa con mejor cuota del día en la cadena.

Además, este buen dato de 'La isla de las tentaciones' hizo que, en el access prime time creciera 'First Dates'. El espacio de citas subió hasta un 10,4% de share y 1.238.000 espectadores, logrando su segunda mejor cuota de 2026. Aunque muy lejos todavía de 'El Hormiguero' de Pablo Motos (12,8%) y 'La Revuelta' de Broncano (11,1%), sí que superó al 'Horizonte' de Iker Jiménez en Cuatro, que se quedó con un 9,1% de cuota de pantalla y 1.085.000 espectadores.