Qué invitado va hoy, martes 30 de junio a 'La Revuelta', el programa de David Broncano en RTVE

Tras arrancar la semana con la visita de los jueces de 'Maestros de la costura Celebrity 2', 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano recibió este lunes a María Escoté, Lorenzo Caprile y Luis de Javier para descubrir todos los detalles de la segunda edición del talent de costura, y este martes ejercerá como telonero del partido Francia-Suecia del Mundial de fútbol, que arrancará a las 22:40 horas en La 1, acortando así unos minutos el tiempo de emisión habitual del humorista.

La visita del trío de diseñadores se tradujo en un 10.8% de share y 1.207.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió liderar con un 14.2% de share y 1.579.000 espectadores gracias a la visita de Esperansa Grasia. Por otra parte, 'First Dates: Summer' se conformó con un 7.7% de cuota de pantalla y 845.000 espectadores en Telecinco.

Álex de la Iglesia, el invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitado visita hoy, martes 30 de junio 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá al chef asturiano José Andrés, que acudirá al espacio de Antena 3 para hablar sobre su labor humanitaria a través de su ONG World Central Kitchen y sus últimos proyectos gastronómicos. Por su parte, David Broncano recibirá a Álex de la Iglesia.

¡Arranca #LaRevuelta! Hoy, con @alexdelaIglesia como invitado de David Broncano



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El cineasta visitará por primera vez el espacio del humorista esta semana para presentar su proyecto más reciente, que está relacionado con el cine de animación. El director de cine ha prestado su voz para 'Minions y monstruos', la última entrega de la popular saga de Illumination que llega a los cines este miércoles 1 de julio.

A su vez, el invitado de 'La Revuelta' adelantará algún que otro detalle sobre 'Ages of Madness: The Howling of the Jinn', su nueva película 3D para adultos que adaptará el universo de H.P Lovecraft y Necronomicón cuyo rodaje está previsto para finales de este año.