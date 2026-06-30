María Escoté impugna las preguntas clásicas de 'La Revuelta' y da un giro a la entrevista con Broncano: "No sé si me arrepiento"

María Escoté ha regresado a 'La Revuelta' este lunes junto a Lorenzo Caprile y Luis de Javier para presentar la nueva temporada de 'Maestros de la costura Celebrity'. Y durante la recta final del programa, la diseñadora no ha dudado en sabotear los planes de David Broncano dando un vuelco a las preguntas clásicas y proponiendo en su lugar una alternativa con la que han terminado charlando sobre Ana Rosa Quintana.

"Estamos aquí para promocionar el programa y no lo estamos promocionando", ha llegado a denunciar Lorenzo Caprile en un momento de la noche mientras, entre bromas, anécdotas y ocurrencias de Grison y Castellá, el motivo de la visita iba diluyéndose con el paso de los minutos. "¿Ah, que se acabado 'MasterChef' y empieza esto?", ha preguntado Broncano poco después, ignorando por completo el estreno del que han sido teloneros este lunes.

María Escoté se planta ante las preguntas clásicas de 'La Revuelta' y obliga a Broncano a recuperar un mítico juego: "Me parecía más guay"

Ya durante la recta final de la entrevista, tras intercambiar regalos y realizar la promoción necesaria, el conductor de 'La Revuelta' estaba preparado para lanzar las preguntas clásicas a sus invitados, pero María Escoté se ha adelantado sin pudor. "Esas me gustaban, me parecían más guay", ha señalado la diseñadora refiriéndose al juego que el humorista instauró brevemente hace unos meses en el que preguntaba a sus invitados con quién se casaría, con quién follaría y a quién descartaría.

No sé por qué no hacemos esta pregunta a diario, si siempre da juego



💍 Casar

🔥Follar

💀 Descartar #LaRevuelta @MaestrosCostura pic.twitter.com/7dOBwkHxs6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 29, 2026

"Las otras me parece que en el mundo de la moda no somos como los futbolistas, es una prueba para futbolistas", ha señalado la invitada de este martes, dejando entrever que las respuestas del trío no generarían el contenido necesario."Pero es tu programa, di las que quieras", ha espetado justo después, negándose a imponer su sugerencia a la escaleta del programa.

Y aunque David Broncano ha tomado encantado la petición de María Escoté, Luis de Javier, el nuevo fichaje de 'Maestros de la costura', ha terminado compartiendo su respuesta a una de las preguntas clásicas para generar aún más caos en la entrevista. "Ha habido poco sexo, yo creo que menos que Caprile", ha asegurado el estilista. "Yo le he dicho que eso es imposible", añadía el diseñador a modo de respuesta entre risas del público. "Lorenzo tiene una vida fogosa que yo envidio", ha insistido de Javier.

Ha sido entonces cuando el presentador ha lanzado las tres opciones para el juego a petición de la diseñadora: Ana Rosa Quintana, Andrés Iniesta y Carles Puigdemont. "Yo ya sé lo que va a decir Caprile", ha asegurado Luis de Javier entre risas antes de justificar su polémica respuesta. "Yo me caso con Ana Rosa, porque yo en mi cabeza tengo mi plan de futuro y ahí está ella en mi porche", ha comenzado explicando el joven diseñador provocando una sonora carcajada en su compañera. "¿Qué?", ha exclamado Escoté, presa de un ataque de risa.

"Yo le puedo entender", ha señalado Lorenzo Caprile. "Seguramente por tema físico me iría con Iniesta a pasear, con Ana Rosa no lo sé, no me veo de momento", terminaba argumentando el nuevo fichaje del concurso de costura de La 1. "No sé si me arrepiento de habértelo dicho, pero lo tengo claro", ha señalado entonces María Escoté, con miedo de compartir su respuesta más sincera.

Sin embargo, la catalana no se ha cortado al sincerarse con el humorista sobre sus preferencias. "Yo me caso con Iniesta, me voy con Puigdemont y dejo fuera a Ana Rosa", ha sentenciado. Sin embargo, Lorenzo Caprile ha coincidido con su compañero."Yo creo que como Luis, porque todos queremos tener una vejez tranquila, organizada y Ana Rosa te lo garantiza", ha comentado entre risas asegurando que se enrollaría con Iniesta y descartaría a Puigdemont.