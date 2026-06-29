Cuántos programas tiene en total 'Maestros de la Costura Celebrity 2' que TVE estrena en verano por primera vez

El de 'Maestros de la costura Celebrity' vuelve a abrir sus puertas en TVE. La 1 estrena este lunes a las 23:00 horas tras 'La Revuelta' la segunda edición de la versión con famosos del talent de costura presentado por Raquel Sánchez Silva. Una nueva edición marcada por la llegada de Luis de Javier al jurado en relevo de Palomo Spain.

Así, Luis de Javier se suma a Lorenzo Caprile y María Escoté para juzgar a los doce nuevos famosos que tratarán de convertirse en el/la mejor costurero/a de nuestro país tomando el relevo de Pilar Rubio, la ganadora de la primera edición del formato producido por Shine Iberia.

Con ello, 'Maestros de la costura Celebrity' se emitirá por primera vez en verano después de que hasta ahora el formato siempre se emitiera entre enero-febrero y marzo-abril tanto en sus seis ediciones con anónimos como en la primera de la edición con famosos.

El programa consta de diez programas y los dos primeros se emitirán esta misma semana pues La 1 ha optado por un doble estreno entre este lunes 29 de junio y el próximo miércoles 1 de julio aprovechando los huecos libres del prime time de la cadena. Así, el talent de costura formará parte de las apuestas de la cadena pública para este verano junto a 'El Grand Prix' y 'Ordena tu vida' o 'El perro andaluz'.

Jaydy Michel, Mario Vaquerizo, Beatriz Luengo, Josie, Blanca Paloma, Pau Echaniz, Silvia Marty, Pepón Nieto, Mariola Fuentes, Jorge y Edu Román y Jazz Vilá son los doce aprendices del talent de costura y moda que lucharán por la victoria del programa.

En esta temporada, grandes figuras de la moda compartirán su visión de la industria y desvelar algunos de sus secretos profesionales: Hannibal Laguna, Isabel Sanchís, Juan Vidal, Juana Martín, ACROMATYX (Xavi García y Franx de Cristal), Juan Carlos Pajares, Tintoremus (Clemente Cebrián y Lola López), Teté By Odette (Odette Álvarez) y el niño prodigio estadounidense Max Alexander.

Entre los invitados estarán las modelos Antonia Dell’Atte y Naty Abascal, el creador de contenido y diseñador Pelayo Díaz, el dúo musical Azúcar Moreno, la atleta Ana Peleteiro, el escritor y presentador Boris Izaguirre, la actriz y cómica Lalachus, la editora de moda y estilista Natalia Bengoechea y el ilustrador y creador de cómic de Marvel Salva Espín. Asimismo, acudirán Pilar Rubio, ganadora de la primera edición de ‘Maestros de la Costura Celebrity’, la duelista Carmen Farala y La Terre. Algunos de ellos incluso se unirán al jurado como cuarto juez.

Un taller secreto y el dedal de la segunda oportunidad, novedades de la mecánica

Imagen del primer programa de 'Maestros de la costura Celebrity'

El taller también se ha reformado y cuenta con una nueva zona: un taller secreto, un espacio misterioso que esconde una sorpresa fundamental en esta edición. Alguien se encuentra ahí arriba, viendo todo lo que pasa y tomando buena nota.

Otra de las grandes novedades será el dedal de la segunda oportunidad, un premio especial del jurado que funciona como un auténtico salvavidas. Quien lo posea podrá regresar al taller en caso de ser expulsado, siempre y cuando mantenga el secreto y sus compañeros no se enteren de la existencia de tal privilegio.

Creatividad, artesanía, sostenibilidad, reciclaje y desperdicio cero vuelven a ser los pilares de cada prueba. Los aprendices rendirán homenajes a los grandes maestros de la costura Giorgio Armani, Valentino Garavani y Fendi; explorarán la artesanía española; crearán piezas impresas en 3D que luego integrarán en una prenda; se inspirarán en la estética de cómics de superhéroes; diseñarán looks basados en productos icónicos de la cultura española con ayuda de la IA; replicarán el vestuario más icónico de Eurovisión; coserán piezas que representen sus raíces; y se adentrarán en la sastrería de vanguardia. Por si fuera poco, coserán con materiales que no suelen encontrarse en una mercería, sino en un supermercado: pastas, verduras, gominolas, palomitas… También habrá un desafío de upcycling en el que los participantes reciclarán prendas de segunda mano para crear una nueva y teñirla con tintes naturales.

En las pruebas por equipos, viajarán a lugares increíbles: descubrirán en exclusiva la nueva colección de Dominnico subidos en la pasarela de la 080 Barcelona Week; reproducirán trajes de baño en la Gran Canaria Swim Week; crearán el vestuario para la pareja de patinadores sobre hielo Sofía Val y Asaf Kazimov en el Palacio de Hielo de Madrid; rendirán un homenaje a la lana en Ezcaray; elaborarán un look con tejido sostenible de cannabis; trabajarán en el espectacular Palacio de Fernán Núñez de Madrid, y las falleras y los falleros les revelarán el mimo que hay tras la indumentaria tradicional valenciana.