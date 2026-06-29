Quienes son los 3 invitados de hoy, lunes 29 de junio en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en RTVE

Tras cerrar la semana saltando por tercera y última vez a la noche de los viernes en La 1, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas para enfrentar sus últimos duelos del curso televisivo contra 'El Hormiguero', que se despedirá este miércoles de su audiencia. Si bien David Broncano y su equipo se quedaron fuera de la programación de los jueves una vez más con motivo del Mundial de Fútbol, el humorista despidió la semana con Kase.O como estrella invitada este viernes.

El tercer intento del humorista en la noche de los viernes se tradujo en un 9.1% de share y 1.167.000 espectadores, mientras que 'Tu cara me suena: Calentando motores' anotó un 12.7% de share y 1.167.000 en la misma franja y 'De viernes: Express' se conformó con 6.7% de cuota de pantalla y 617.000 espectadores en Telecinco.

Luis de Javier, María Escoté y Lorenzo Caprile, los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 29 de junio 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Esperansa Grasia, que regresará al espacio de Antena 3 para hacer un repaso de sus proyectos más recientes y su exitosa carrera en redes casi un año después de su última visita a Pablo Motos. Por su parte, David Broncano recibirá a Luis de Javier, María Escoté y Lorenzo Caprile.

🪡🧵Van a flipar con las costuras y parches que tiene este programa. pic.twitter.com/JHmPfIRo1m — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 29, 2026

El trío de jueces de 'Maestros de la costura Celebrity' acudirá al espacio de David Broncano este lunes justo antes del gran estreno de su segunda edición en La 1. Y si bien María Escoté y Lorenzo Caprile son rostros más que conocidos entre los seguidores del reality de costura, el espacio de TVE recibirá también al nuevo fichaje de esta temporada.

El joven diseñador Luis de Javier pasará por 'La Revuelta' junto a sus compañeros para sincerarse sobre cómo ha sido coger el relevo de Palomo Spain en esta nueva edición. Con 29 años, el estilista ha estado detrás de sonados looks de artistas internacionales como Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, Rosalía, Cardi B o Kim Kardashian.