Este es hoy viernes el invitado de 'La Revuelta', en el programa especial de Broncano como telonero del Mundial en RTVE

Tras desaparecer de la programación este jueves con motivo del partido del Mundial de fútbol entre Ecuador y Alemania, 'La Revuelta' regresa por tercera y última vez a la noche de los viernes de La 1. Después de recibir a Fernando Arrabal el pasado miércoles, David Broncano y su equipo despedirán la semana este viernes a las 22:00 horas.

La visita del escritor y dramaturgo se tradujo en un débil 8.1% de share y 880.000 espectadores para el espacio de David Broncano, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 13.8% de share y 1.503.000 espectadores con la visita de Àngel Llàcer. Por su parte, 'First Dates' anotó un 8.3% de cuota de pantalla y 791.000 espectadores en Telecinco.

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El invitado de David Broncano de este viernes en 'La Revuelta'

Pero quién visitan hoy viernes, 26 de junio 'La Revuelta' como invitados? El programa especial de David Broncano tendrá que enfrentarse a duros rivales en el prime time del viernes como 'Tu cara me suena 13', que celebrará su undécima gala en Antena 3 y 'De viernes'. Por su parte, el humorista recibirá una vez más a Kase.O.

El rapero zaragozano se reencontrará con David Broncano de nuevo en el programa de TVE para presentar su proyecto musical más reciente, pues su último álbum de estudio 'Camisa de fuerza' salió a la venta el pasado 19 de junio. Se trata de un trabajo muy especial ya que supone su primer disco en solitario en más de diez años.

Con 16 canciones, el invitado de 'La Revuelta' del programa especial de este viernes explora temas como la salud mental, la libertad de expresión y el pensamiento crítico con colaboraciones de alto nivel entre los que se incluyen artistas como Harto Rodríguez, R de Rumba, Hazhe o Javier Ibarra.

Así queda el prime time de La 1 este viernes 26 de junio