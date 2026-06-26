Al descubierto la cantidad de dinero que Netflix y Disney+ pagan a RTVE por emitir 'La Revuelta' y 'MasterChef'

Si bien RTVE ha acaparado multitud de titulares durante el presente curso televisivo por sus estrenos, liderazgos y alguna que otra cancelación, uno de sus movimientos más llamativos de la temporada ha sido sin duda su alianza estratégica con plataformas de streaming más allá de RTVE Play. Sin duda, la cesión de 'La Revuelta' a Netflix y 'MasterChef 14' a Disney+ como segundas ventanas ha traído consigo una nueva ventana para la audiencia.

Pero más allá del público al que David Broncano o los concursantes del talent culinario puedan haber llegado, hay otra cuestión clave que se ha convertido en información de interés público: ¿Cuántos ingresos ha percibido la corporación tras su acuerdo de cesión?. La respuesta la ha hecho pública el propio ente a través de su portal de Transparencia, donde ha publicado la cifra de ingresos que han recibido desde que se hizo efectivo este acuerdo.

El acuerdo de RTVE para llevar 'La Revuelta' y 'MasterChef' a Netflix y Disney+ en cifras

Según ha publicado El Independiente tras una consulta a Transparencia, RTVE habría percibido un total de 520.000 euros más IVA por la cesión de la última temporada de 'MasterChef' a Disney+. Así, la corporación se habría embolsado 40.000 euros por cada programa cedido a la plataforma, pues esta temporada ha contado con 13 entregas que se encuentran disponibles en la plataforma.

En cuanto a 'La Revuelta', que ha aterrizado en Netflix en plena recta final de temporada, la cifra de ganancias es notoriamente más baja. Según los datos publicados en el citado portal, RTVE ha recibido 120.000 euros más IVA por la cesión de las emisiones de David Broncano en la plataforma, lo que se traduce en apenas unos 5.000 euros por episodio.

Sin embargo, RTVE no es la única casa televisiva que se ha beneficiado de este tipo de acuerdos con productos estrella como 'La Revuelta' o 'MasterChef'. Atresmedia y Mediaset han llevado a cabo este tipo de acuerdos, principalmente con sus ficciones, como es el caso de 'Tu cara me suena' en Disney+. Se trata de una estrategia cada vez más necesaria y demandada en un momento en el que el consumo en diferido aumenta cada vez más en detrimento del visionado de formatos en directo.