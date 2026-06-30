RTVE le arrebata peso a 'La Revuelta' en la parrilla de La 1 y suprime al completo su apuesta de prime time hoy martes, 30 de junio

Este martes, 30 de junio, la oferta regular vespertina de La 1 de RTVE sobrevivirá al Mundial 2026, que, en esta jornada, afectará a la programación nocturna del canal público, con especial incidencia en 'La Revuelta' de David Broncano y en 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez, la más damnificada.

TVE emitirá en La 1 el partido de dieciseisavos de final entre Francia y Suecia. Un encuentro de alto voltaje que está fijado para las 23:00 horas y que se extenderá hasta las 01:00 horas de la madrugada siempre y cuando se resuelva en los 90 minutos reglamentarios.

Es decir, en caso de tener que dirimir la clasificación a octavos en prórroga o penaltis, la cita futbolística se prolongará hasta cerca de las dos de la madrugada. En consecuencia, la corporación ha decidido cancelar la entrega de estreno de 'Al cielo con ella', programando refritos de la temporada en su lugar.

Así, el formato capitaneado por Henar Álvarez será el mayor perjudicado por la retransmisión de la Copa del Mundo FIFA 2026. Aunque sus efectos también los sentirá 'La Revuelta' de forma directa. El show de Broncano y cía no desaparecerá de la parrilla, pero sí que perderá peso en ella.

El espacio de humor y entrevistas producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa reducirá cuota de pantalla con un tijeretazo de aproximadamente 30 minutos. De modo que, en lugar de finalizar su emisión en torno a las 23:10 horas, como suele ser habitual, lo hará a las 22:40 horas tal y como se indica en EPG.

Y es que, aunque el choque entre la selección francesa y la sueca está previsto para las 23:00 horas, La 1 de TVE albergará un espacio previo de veinte minutos que provocará ese notable recorte para 'La Revuelta' de Broncano, que tendrá que comprimir sus contenidos en menos de una hora.

Así queda la programación nocturna de La 1 este martes: