'La hora de La 1' sufre un gran recorte en la programación: RTVE anuncia un cambio en su horario de emisión toda esta semana

Después de que este lunes, la emisión de 'Mañaneros 360' se haya visto trastocada por el comienzo de los San Fermines y la emisión del Chupinazo, desde este martes 7 de julio será 'La Hora de La 1' el programa que se vea afectado a diario con un retraso en su horario por culpa de los encierros.

Y es que con la retransmisión cada mañana de los encierros de San Fermín y el programa especial que ofrecerá a diario La 1, el programa matinal que están presentando Álex Barreiro y Aida Bao durante las vacaciones de Silvia Intxaurrondo, perderá 40 minutos de duración retrasando así su comienzo.

Es decir, en lugar de arrancar a las 07:50 horas como es habitual, 'La Hora de La 1' pasará a empezar esta semana a las 08:30 horas justo después de 'Vive San Fermín 2026', que se ofrecerá cada mañana de 07:15 a 08:30 horas reduciendo así también la emisión del 'Telediario Matinal', que pasará a ofrecerse únicamente de 06:00 a 07:15 horas.

Con este cambio, La 1 deja en pausa la actualidad diaria para ofrecer con un amplio dispositivo todos los encierros de San Fermín 2026 desde Pamplona y trasladar hasta las casas todo el ambiente de la capital navarra en estos días festivos. No obstante, 'La Hora de La 1' seguirá como decimos de 08:30 a 10:35 horas antes de dar el relevo a 'Mañaneros 360' con total normalidad.

Una pequeña revolución en la programación matinal de TVE para ofrecer el que es uno de los eventos más seguidos cada año con audiencias estratosféricas. A este respecto hay que decir que los encierros de 2025 reunieron una audiencia media de 1.364.000 espectadores y un 63,9% de cuota de pantalla, el mejor dato registrado desde 2022. En total, cerca de 3,7 millones de personas siguieron algún momento de los encierros a través de RTVE.

Así queda la programación matinal de La 1 desde este martes 7 de julio:

06:00 horas - 'Telediario Matinal'

07:15 horas - 'Vive San Fermín 2026'

08:30 horas - 'La Hora de La 1'

10:35 horas - 'Mañaneros 360'

13:55 horas - 'Informativo Territorial'

14:20 horas - 'Mañaneros 360'

RTVE se vuelca con San Fermín 2026 con un amplio despliegue

Julian Iantzi, Ana Prada, Teo Lázaro y Egoitz Txurruka, presentadores de 'Vive San Fermín 2026'

A partir de este martes 7 y hasta el martes 14, cada mañana, desde las 7:15, La 1 emitirá en directo el especial 'Vive San Fermín'. A los ya veteranos Ana Prada y Julian Iantzi, que presentan por quinto año consecutivo este especial, se les unirá esta edición Egoitz Txurruka, el presentador de 'Trivial Pursuit' y gran experto en los San Fermines. Junto a ellos estará también el experto Teo Lázaro.

Además de los presentadores, el equipo de 'Vive San Fermín 2026' contará con un amplio equipo de reporteros formado por José Carlos Fernández, Maitane Bermejo, Renata Rota, Mila Payo y César Vidal, que permitirá el público viva los Sanfermines como si estuviese en Pamplona.

Este año además la retransmisión de los encierros contará con una destacada novedad y es que además de la señal realizada en televisión, la audiencia podrá ver en el móvil o en su dispositivo favorito el encierro desde la cámara que elija del recorrido, para seguir la carrera desde el punto de vista y lugar que prefiera, tanto en directo como una vez finalizado.

La plataforma RTVE Play ofrecerá cada día, además de la señal en directo del programa especial de La 1, otras nueve cámaras colocadas en los puntos estratégicos del recorrido: Santo Domingo, Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta 1, Estafeta 2, Telefónica, Callejón y la Plaza de Toros. De esta manera, por primera vez en la historia será el espectador el que decida cómo vivir la Fiesta y cómo ver los encierros.