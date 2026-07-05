Sale a la luz el actor que interpretará a Antonio David Flores en la serie sobre Rocío Jurado que prepara TVE

Con motivo del veinte aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado TVE está preparando un biopic sobre su vida, que se suma al documental que acaba de estrenarse en Movistar Plus+. Poco a poco vamos conociendo más detalles de la ficción, lo último que se ha sabido es que tanto Antonio David Flores como Fidel Albiac aparecerán en ella.

Esta semana, Rocío Flores se sentaba en 'De viernes', donde se la informaba que tanto su padre como el actual marido de su madre, Rocío Carrasco, tendrán su aparición en la serie de cuatro capítulos sobre la figura de su abuela. Al enterarse, la joven dejó claro su parecer: "Espero que, ya que sale mi padre en la serie, se habla de Fidel y de la vida de Fidel y de mi madre. A ver si tenemos lo que hay que tener".

Además, se han sabido los actores que darán vida a los dos maridos de Rocío Carrasco. Por un lado, Antonio David Flores estará interpretado por Pol Hermoso, conocido especialmente por la serie 'Alba' de Antena 3, mientras que Mikel Fernández ('Mar de plástico', 'Fariña', y 'Perdiendo el juicio') se meterá en la piel de Fidel Albiac.

Pol Hermoso interpretará a Antonio David en la serie sobre Rocío Jurado

El biopic ya se ha empezado a grabar en Chipiona y recorrerá desde la infancia de Rocío Jurado hasta su fallecimiento, a causa de un cáncer de páncreas. Al saber de la presencia de Fidel Albiac en la serie sobre la vida de su abuela, Rocío Flores reaccionó con ironía, pero aprovechó la ocasión para lanzar un dardo al marido de su madre: "Hombre, qué raro. Cómo no, es el protagonista principal de la historia".

A continuación, Antonio Rossi le desveló que el actor Pol Hermoso será quien interprete a su padre, Antonio David Flores. Pero el colaborador de 'De viernes' fue más allá y también le lanzó una advertencia: "Quizás, hasta donde sé, la imagen que hagan de tu padre no te guste. Pero sí, aparecen los dos hombres de la vida de tu madre". "Qué sorpresa", contestó inmediatamente la nieta de Rocío Jurado.

Visiblemente molesta tras esta exclusiva de Antonio Rossi, la joven mandó un mensaje a su progenitora: "No me andaría con chiquitas. Considero que ella cuando quiere es muy inteligente y él también". "Al igual que sale mi padre, que es una persona en la vida de mi madre, espero que, ya que sale Fidel, se hable de su vida, de ella y de Fidel. A ver si tenemos lo que hay que tener", sentenció.

La serie sobre la vida de Rocío Jurado se emitirá en TVE y está producida por Boomerang TV. Está escrita por Aroa Guerra, guionista de series como 'Acacias 38' y la recién estrenada 'Ella, maldita alma'. Marta Hoyos, Carmen Raigón y Susana Córdoba son las tres actrices que darán vida a la artista durante las diferentes etapas de su vida, mientras que el actor gallego Martiño Rivas se meterá en la piel de Pedro Carrasco, el primer marido de 'La más grande'.