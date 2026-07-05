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RTVE pausa 'Mañaneros 360' y 'Directo al Grano' salta a otra franja de emisión: Los cambios en la parrilla de La 1 para este lunes

por El Televisero

'Mañaneros 360' alterará su emisión y afrontará un receso por el arranque de los Sanfermines y 'Directo al Grano' se verá desplazado por el Tour de Francia en La 1 de TVE

'Mañaneros 360' y 'Directo al Grano'
'Mañaneros 360' y 'Directo al Grano' | Montaje El Televisero

'Mañaneros 360' y 'Directo al Grano' afrontarán importantes cambios en la programación de La 1 de RTVE este lunes 6 de julio que te vamos a desgranar en El Televisero para que no pierdas detalle. 

En primer lugar, el programa presentado por Javier Ruiz y Adela González sufrirá una pausa en su emisión debido al tradicional Chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona; punto de partida de los sanfermines y preámbulo a siete días de encierros. 

Este recorte se extenderá desde las 11:30 hasta las 12:45 horas, franja en la que se ofrecerá ese especial desde la capital de Navarra. A continuación, 'Mañaneros 360' reanudará su emisión con total normalidad, viéndose interrumpida nuevamente a las 13:55 horas, como es habitual, por el informativo territorial. 

Por la tarde, tras la primera edición del 'Telediario' y 'Teledeporte directo al Mundial', el espacio deportivo con la última hora sobre el Mundial 2026, La 1 de TVE ofrecerá el Tour de Francia; concretamente desde las 15:50 hasta las 17:05 horas. Por tanto, esto se traducirá en un drástico cambio de franja para 'Directo al Grano'. 

El magacín vespertino conducido por Marta Flich y Gonzalo Miró se verá desplazado a las 17:05 horas -70 minutos más tarde de lo normal- y se prolongará hasta las 18:30 horas; momento en el que cederá el testigo al programa previo al partido entre España y Portugal, previsto para las 21:00 horas. 

Dicho cambio de franja de 'Directo al Grano' y esa programación especial en TVE articulada en torno al choque deportivo entre la selección española y la portuguesa provocará que 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' desaparezcan por completo este lunes.

Así será la programación de La 1 de TVE este lunes:

  • 08:30 horas - 'La Hora de La 1' 
  • 10:35 horas - 'Mañaneros 360'
  • 11:30 horas - Vive San Fermín 2026
  • 12:45 horas - 'Mañaneros 360'
  • 13:55 horas - Informativo Territorial 
  • 14:20 horas - 'Mañaneros 360'
  • 14:55 horas - 'Telediario 1'
  • 15:20 horas - Teledeporte directo al Mundial 
  • 15:50 horas - Ciclismo Tour de Francia 
  • 17:05 horas - 'Directo al Grano'
  • 18:30 horas - Camino a Nueva York
  • 20:45 horas - Previo Copa del Mundo FIFA 2026
  • 21:00 horas - Portugal vs España

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