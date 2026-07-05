RTVE pausa 'Mañaneros 360' y 'Directo al Grano' salta a otra franja de emisión: Los cambios en la parrilla de La 1 para este lunes

'Mañaneros 360' y 'Directo al Grano' afrontarán importantes cambios en la programación de La 1 de RTVE este lunes 6 de julio que te vamos a desgranar en El Televisero para que no pierdas detalle.

En primer lugar, el programa presentado por Javier Ruiz y Adela González sufrirá una pausa en su emisión debido al tradicional Chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona; punto de partida de los sanfermines y preámbulo a siete días de encierros.

Este recorte se extenderá desde las 11:30 hasta las 12:45 horas, franja en la que se ofrecerá ese especial desde la capital de Navarra. A continuación, 'Mañaneros 360' reanudará su emisión con total normalidad, viéndose interrumpida nuevamente a las 13:55 horas, como es habitual, por el informativo territorial.

Por la tarde, tras la primera edición del 'Telediario' y 'Teledeporte directo al Mundial', el espacio deportivo con la última hora sobre el Mundial 2026, La 1 de TVE ofrecerá el Tour de Francia; concretamente desde las 15:50 hasta las 17:05 horas. Por tanto, esto se traducirá en un drástico cambio de franja para 'Directo al Grano'.

El magacín vespertino conducido por Marta Flich y Gonzalo Miró se verá desplazado a las 17:05 horas -70 minutos más tarde de lo normal- y se prolongará hasta las 18:30 horas; momento en el que cederá el testigo al programa previo al partido entre España y Portugal, previsto para las 21:00 horas.

Dicho cambio de franja de 'Directo al Grano' y esa programación especial en TVE articulada en torno al choque deportivo entre la selección española y la portuguesa provocará que 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' desaparezcan por completo este lunes.

Así será la programación de La 1 de TVE este lunes: