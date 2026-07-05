'El show de Paz' resucita a 'Sálvame' este domingo con un reencuentro de alto voltaje para Paz Padilla diez años después

'El show de Paz' buscará impulsar sus audiencias este domingo reviviendo uno de los episodios más recordados de 'Sálvame'. El magacín presentado por Paz Padilla se estrenó hace una semana con un 7,8% y 6,7% de cuota de pantalla respectivamente el sábado y domingo. Mientras que este sábado el formato subió hasta el 7,7%.

Asï, 'El show de Paz' recibirá este domingo, 5 de julio, en su plató a una de las invitadas más recordadas de 'Sálvame', Aramís Fuster. Esto supondrá el reencuentro de la vidente con Paz Padilla diez años después de que ambas protagonizaran un tenso y surrealista momento en el desaparecido programa de Telecinco.

Para recordar qué pasó hay que remontarse al verano de 2016, cuando Aramís acudió a 'Sálvame' aquejada de un problema de salud que le impedía andar. Sin embargo, el programa de 'La Fábrica de la Tele' puso en entredicho su testimonio, mostrando incluso unas imágenes en las que se la veía andando con facilidad. Para los colaboradores del magacín vespertino, todo fue un montaje de la adivina para volver a la televisión.

"Me parece indignante que juegues con enfermedades", le reprochó Kiko Hernández. Más dura con ella fue Mila Ximénez, quien aseguró que ella había perdido a varios amigos por enfermedades terminales (tristemente, ella misma acabó falleciendo a causa de un cáncer de pulmón), por eso no le parecía de recibo jugar con esas cosas. "Si queréis crucificarme, hacedlo ya", espetó la 'bruja', ante las críticas y burlas de los colaboradores.

Paz Padilla y Aramís Fuster se reencontrarán este domingo en 'El show de Paz'

Al verse acorralada, Aramís Fuster acabó abandonando muy enfadada las instalaciones de Mediaset. "Gracias por burlaros de mí", comentaba, mientras la presentadora, Paz Padilla, y Kiko Hernández la seguían entre risas. "Que os den, no volveré", sentenció la vidente, marchándose del lugar. Ahora, diez años después de aquello, Aramís y la cómica volverán a reencontrase en ‘El show de Paz’, así lo anunció este sábado la propia Paz Padilla.

"Este domingo estaré muy cerquita de la máxima autoridad mundial del ocultismo. Dice que viene en son de paz, pero yo no lo tengo claro", comunicó la presentadora. De esta forma, el nuevo magacín de Telecinco se ve obligado a recurrir a la esencia de 'Sálvame' para levantar su audiencia. No obstante, cabe recordar que 'El show de Paz' está dirigido por Raúl Prieto, director de 'Sálvame' desde 2009 hasta 2017.

💣Paz Padilla y Aramís Fuster vuelven a verse las caras



MAÑANA, a las 16:00h, en #Elshowdepaz en @telecincoes y @MedInfinityES pic.twitter.com/uU2wxPnzqL — El show de Paz (@elshowdepaz) July 4, 2026

Por su parte, la cuenta oficial del programa en X han anunciado la visita de Aramís Fuster como "El reencuentro del siglo": "10 años después, Paz Padilla y Aramís Fuster vuelven a verse las caras en 'El show de Paz'. El reencuentro del siglo. Domingo a las 16:00 horas en Telecinco y Mediaset Infinity".