La vidente Aramís Fuster se vanagloria así de ser la culpable real del fin de ‘Sálvame’

Hace unos días, unas santeras acudían al plató de ‘Sálvame’ para limpiarlo de malas energías ante la cancelación del programa. Y es que el programa no dudó en hablar de la maldición que tendría el plató recordando incluso lo que sucedió con Aramís Fuster, que no dudó en echar un mal de ojo a todos en su última visita.

Ahora la vidente, no ha tenido reparos en vanagloriarse de haber sido la causante de la cancelación del programa de Telecinco por su maleficio. Lo hizo en su última visita a ‘La gran contradició‘, el programa que presenta Marta Polo en 8TV.

Así, cuando la presentadora le preguntó directamente si ella estaba detrás de la cancelación de ‘Sálvame’, Aramís Fuster no se cortaba. «Sí, completamente sí. Y presumo, hice el primer Sálvame, que era la versión ‘golfa’ de esos años. Hace ya 14», empezaba explicando.

Y es que sin duda, Aramís Fuster ha estado ligada a ‘Sálvame’ desde sus inicios. Pues además la que fuera concursante de ‘GH VIP’ recuerda que también fue invitada al primer ‘Sálvame’ diario. «E hice el primer Sálvame de tarde y fíjate tú si yo he ido varias veces al programa. Ahora bien, me han faltado también mucho el respeto. Yo dije: ‘¿sí? Vale, callo, transijo y cobro’. Porque sí, he cobrado millonadas de Sálvame», reconocía.

Sin embargo, hubo un día que dijo ‘basta’. «Pero hasta a que me tocan los cojones y digo: se acabó», sentenció. Fue entonces cuando Aramís echó una maldición hacia el programa de La fábrica de la tele. Y ahora tras mucho trabajo ha conseguido acabar con ellos según dice ella. «Me ha costado acabar con Sálvame. No te pienses que ha sido fácil«, decía contando que había introducido el nombre del programa de Jorge Javier en su libro negro.

«Sí, muy rápido tu Libro Negro tampoco es, porque te ha llevado 14 años poder acabar con Sálvame», le replicaba Marta Polo. «No, no, pero es que a ver. Yo no los metí en el Libro Negro el primer día. Esto se lo han ido ganando a pulso», trataba de justificarse la pitonisa.

Además tras ver la actitud que había tenido la presentadora con ella, Aramís no se cortó nada al advertirla con lanzarla un mal de ojo a ella. ¡Cuidado! ¡Qué te meto a ti también [en el Libro Negro], eh!«, le decía después de presumir que el despido de Paz Padilla también se debió a sus poderes.