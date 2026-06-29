Pedro Ruiz hace un vaticinio sobre Telecinco tras estrenar 'El verano se mueve' y 'El show de Paz', y da en la clave

Telecinco sigue anclada en la mayor crisis de audiencia de su historia. La cadena está a punto de cerrar su peor mes de junio con un 8,4% y su peor temporada hasta la fecha; después de que incluso este domingo su 'hermana pequeña' Cuatro le sorpassara. Todo pese a los estrenos por los que ha apostado este verano para relanzar sus datos como 'Amor...¡o lo que surja!', 'El show de Paz' y 'El verano se mueve'. Algo sobre lo que se ha pronunciado Pedro Ruiz.

Si por algo se caracteriza el actor y presentador es por ser un gran analizador de lo que se ve en televisión. En los últimos años ha sido además uno de los principales azotes de Telecinco siendo muy crítico con el tipo de televisión que hacía la cadena con 'Sálvame' y 'La isla de las tentaciones' a la cabeza.

Y aunque en los últimos tiempos, la relación de Pedro Ruiz con la cadena de Mediaset ha sido más cercana llegando incluso a participar como invitado en numerosos programas como 'El tiempo justo', 'Fiesta', 'Todo es mentira' o 'Ex. la vida después', parece que los nuevos estrenos de la cadena tampoco le han convencido nada a decir por su último comentario en "X".

De esta forma, coincidiendo con los últimos estrenos de los programas de Carlos Lozano, Paz Padilla y Ion Aramendi, Pedro Ruiz ha vuelto a dejar bien claro lo que piensa de la cadena de Fuencarral. Además no ha dudado en señalar lo que muchos piensan sobre el momento que vive el canal que en su día fue líder de audiencia.

"Tele 5 da vueltas y vueltas al mismo churro sin cambiar la masa. Algún día tendrá que afrontar un cambio de fondo con su consecuente tiempo de desierto", defiende Pedro Ruiz en su cuenta oficial de "X" coincidiendo con el estreno de 'El verano se mueve' de Ion Aramendi, que ha recibido un veredicto bastante negativo por parte del público.

Unas palabras con las que sentencia el momento crítico que atraviesa la cadena y sus últimas apuestas que por ahora no han funcionado en audiencias con 'Amor...¡o lo que surja!' marcando mínimos con un 5,9% el jueves y el viernes pasado y con 'El show de Paz' tras cerrar su primer fin de semana con unos flojos 7,8% y 638.000 espectadores el sábado y un 6,7% y 590.000 espectadores el domingo.