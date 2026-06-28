Pedro Ruiz da sentencia al documental de Rocío Jurado en Movistar Plus con estas tres palabras y un vaticinio

El pasado jueves, 25 de junio, los Cines Callao de Madrid se vistieron de gala para acoger el estreno de 'La más grande', el documental sobre Rocío Jurado que ya se puede ver en Movistar Plus+. Entre los asistentes numerosos rostros conocidos como Pedro Ruiz, Terelu Campos, Alba Carrillo, Benita, Nagore Robles, Kiko Hernández o Isabel Rábago.

Todos los que ya han visto el documental opinan lo mismo: enamora. Uno de los invitados al estreno, Pedro Ruiz, no ha dudado en hacer uso de sus redes sociales para dar su opinión al respecto. El artista, gran amigo de Rocío Jurado, y que participa en el proyecto, ha definido la docuserie con tres adjetivos.

"Ayer vi los dos primeros capítulos de 'La más grande'. Rocío Jurado. Son brillantes, emotivos y elegantes. Te enamoran. Serán un éxito", augura Pedro Ruiz en su cuenta de X. Y así ha sido, por ahora ha conseguido situarse como Top 1 de lo más visto en Movistar Plus+ en la categoría de documentales, por delante de 'El bajo perdido de McCartney' o 'El plan de las gemelas' y 'El desastre del sumergible del Titanic'.

Ayer vi los dos primeros capítulos de LA MÁS GRANDE. Rocío Jurado.

Son brillantes, emotivos y elegantes.

Te enamoran.

Serán un éxito. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) June 26, 2026

El documental de Rocío Jurado ya está triunfando en Movistar Plus

El documental, compuesto por cuatro capítulos, está producido por Tesseo Premium Content y dirigido por Alexis Morante y hace un repaso de la vida y obra de Rocío Jurado. Rocío Carrasco, como heredera universal de su madre, ha ejercido de productora ejecutiva de la docuserie, que está basada en unas memorias que la chipionera le dio cuando falleció su padre, Pedro Carrasco.

El resto de la familia Mohedano así como su viudo, José Ortega Cano fueron invitados por la productora para participar en el proyecto. Sin embargo, ninguno quiso formar parte de 'La más grande' por el hecho de estar como productora ejecutiva Rocío Carrasco, con la que no mantienen ningún tipo de relación desde hace años. Rocío Jurado fue un ídolo intergeneracional, una artista pionera y adelantada a su tiempo. Para el recuerdo quedan sus declaraciones feministas o a favor del colectivo LGTBI. Puso fin a la imagen que hasta entonces se tenía de las folclóricas, imponiéndose a la censura con vestidos transparentes y sugerentes.

En declaraciones a la revista 'Hola', Rocío Carrasco explica lo que ha querido mostrar de su madre en los cuatro capítulos que conforman la docuserie: "Me he dejado guiar por la dicotomía que existía entre Rocío Jurado, encima del escenario, y Rocío Mohedano, fuera del escenario". Para la hija de 'La más grande', lo "más difícil, emocionalmente, ha sido el cuarto capítulo, que es su enfermedad, su partida… Pero está hecho con todo el amor del mundo y devoción, por y para ella". Precisamente el pasado 1 de junio se cumplieron 20 años del fallecimiento de la artista, motivo por el cual su hija ha decidido homenajearla de esta manera tan bonita y especial.

Además de esta serie documental, RTVE prepara junto a Boomerang TV una serie de ficción de cuatro capítulos que servirá también para narrar la vida y la trayectoria profesional de Rocío Jurado. El reparto está encabezado por Susana Córdoba en el papel de la artista, Martiño Rivas en el de su primer marido, Pedro Carrasco, y Miguel Hermoso en el del segundo, José Ortega Cano.