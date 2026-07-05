Risto Mejide alerta del "engaño" de Juanma Moreno tras su acuerdo con Vox impugnando lo que muchos creen

Juanma Moreno Bonilla ha pasado de no querer gobernar con Vox y cuestionar el tema de la prioridad nacional a aceptar un acuerdo con la ultraderecha que lo incluye. Y por eso, Risto Mejide y el equipo de 'Todo es mentira' han desmontado al presidente de Andalucía por sus incongruencias y cambios de opinión para ser elegido de nuevo presidente.

Así, Risto Mejide analizaba junto a su equipo el pacto de PP y Vox que ha permitido que la investidura de Juanma Moreno Bonilla saliera adelante este jueves. "Para sorpresa de nadie, Bonilla se ha comido un sapo verde, bueno uno no, 150 que es el número de puntos del acuerdo", soltaba de primeras el presentador.

"Ya estamos. Pero, ¿en qué ha cedido Bonilla? No es como si hubiera dicho que la prioridad nacional es una chorrada y ahora la hubiese firmado", aseveraba Luis Fabra con sorna. "Bueno una chorrada no sé, pero fíjate lo que decía hace dos meses", contestaba Risto dando paso a un vídeo con las declaraciones del líder del PP en Andalucía hace solo unos meses.

"La prioridad nacional es un eslogan efectista y recurrente, la realidad se llama Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica y Constitución Española. Andalucía no tiene competencias en materia migratoria, ni Andalucía ni ningún otra comunidad. Se están prometiendo cosas que no existen, nos estamos moviendo en el campo del no realismo. Estamos engañando a los ciudadanos con esa promesa electoral", soltaba entonces Moreno Bonilla sobre la medida que exigía Vox en sus acuerdos.

La pregunta de Risto Mejide sobre la prioridad nacional en el pacto PP-Vox: "¿Engañando a los ciudadanos con esa promesa electoral?"

Y a la vuelta del vídeo, Risto Mejide se mostraba contundente contra el presidente andaluz. "¿Engañando a los ciudadanos con esa promesa electoral? Pues oye si hay que engañar, se engaña. Ahí lo tenéis firmando una cosa no realista que engaña a la ciudadanía según sus mismas palabras hace solo dos meses", sentenciaba el presentador de 'Todo es mentira'.

Justo después, Fabián Pérez leía lo que venía en el acuerdo entre PP y Vox sobre la prioridad nacional y que repite lo que ya se ha visto en otras comunidades autónomas. Justo después, ironizaban con Pilar Rahola sobre firmar la independencia de Cataluña. "Si te hace ilusión y quieres que yo te firme la independencia de Cataluña, te la firmo. Si para lo que vale, no sirve para nada", bromeaba el presentador. "Risto no sé pero Juanma Moreno ahora está de rebajas", apostillaba Luis Fabra. "Se ha comido todos los marrones", analizaba Pilar Rahola.

"La prioridad nacional no es el único sapo que se ha tenido que comer Juanma Moreno para volver a ser presidente", agregaba Fabián Pérez dando paso a otro vídeo que desmontaba todo lo que ha tenido que rectificar el presidente para ser de nuevo investido con los votos a favor de Vox.