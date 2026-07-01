Risto Mejide se sale de su papel y desmonta a Feijóo con un dato que se le va a atragantar por su último rotondazo

Alberto Núñez Feijóo lleva días propagando el bulo de un posible fraude electoral y un posible pucherazo cargando contra la regularización de inmigrantes y la llamada Ley de Nietos que permite a los nietos de los exiliados españoles reclamar la nacionalidad española. Algo que se le ha vuelto en contra porque muchos están recordando como en 2022 el mismo líder del PP defendía esta ley. Y eso es lo que ha rescatado este miércoles Risto Mejide en 'Todo es mentira'.

"Vaya tela con lo de los nietos. A ver, PP y Vox siguen enredados en la llamada ley de nietos que otorgaría la nacionalidad española a los descendientes de españoles exiliados por el franquismo. Tan en serio se lo están tomando que se está llegando a hablar de pucherazo electoral y golpe de Estado en diferido", exponía Risto Mejide dando paso a 'Nieto todo el mundo', una sección en la que tiraban de hemeroteca.

Tras ello, los humoristas que colaboran en 'Todo es mentira' ironizaban sobre esta guerra entre el PP y Vox por su ofensiva contra esta ley. "Al PP parece que se le está atragantando un poquito la hemeroteca porque hace solo tres años, Alberto Núñez Feijóo defendió su propia versión de la ley de nietos", aseveraba Fabián Pérez dando paso a un vídeo en el que se recordaban las palabras del líder del PP.

Fue en noviembre de 2006 cuando Núñez Feijóo siendo presidente de Galicia defendió en Buenos Aires por qué los descendientes de españoles no podían reclamar la nacionalidad. Unas palabras que contrastan con su crítica ahora a esta ley asegurando que el gobierno de Pedro Sánchez lo hace para adulterar los datos de las próximas elecciones.

Después de tirar de hemeroteca y desmontar cómo Núñez Feijóo ha pasado de defender la ley de nietos ahora la critica en su ofensiva contra el Gobierno, poniendo en cuestión al sistema democrático español y sus elecciones completamente legítimas. Al volver del vídeo, todos se quedaban en silencio y Risto Mejide optaba por darle la palabra a José Manuel García Margallo como "experto en nietos".

"Mis nietos son todos originariamente españoles. Esto el problema es la falta de credibilidad del gobierno y de Pedro Sánchez en particular. Si hubiese confianza en las instituciones y que esto no se pudiese utilizar para engrosar el censo electoral en horas bajas no habría ningún inconveniente", defendía el que fuera Ministro de Exteriores del gobierno de Mariano Rajoy. "El problema es por qué se hace esto después de ocho años de gobierno y qué garantías hay de que esto se hace limpiamente porque el señor Sánchez tiene antecedentes de votaciones...", añadía.

Risto Mejide tira de hemeroteca para desmontar el volantazo de Feijóo con la 'ley de nietos'

"Pero Feijóo también tiene antecedentes, Margallo. Hace tres años era una idea magnífica y ahora es ingeniería electoral. ¿En qué quedamos? Porque esto es la misma idea", le replicaba Risto Mejide. "Alguna vez te he dicho que este país es un país de daltónicos y no se analiza lo que se dice sino quién lo dice. No estamos analizando si es racional o no que los nietos de españoles puedan votar sino quién lo está defendiendo", trataba de justificarse Margallo.

Justo después, Risto Mejide tiraba de datos. "Los datos dicen que en las últimas elecciones generales son los partidos que están en el poder los que más votos del extranjero obtienen. Luego si en el próximo ciclo electoral que es cuando pueden votar a lo mejor es porque favorece al partido que no es el tuyo", exponía el presentador. "Ese es el daltonismo nacional sí", apostillaba Margallo antes de que Fabián Pérez rememora como en las elecciones de 2023 el voto cera se saldó con un voto que tenía el PSOE en la Comunidad de Madrid pasó a ser del PP gracias al voto extranjero.

Y finalmente, Risto Mejide lanzaba una reflexión. "Yo cuando he escuchado toda esta controversia, pensaba para qué voy a querer yo votar en un país en el que ni siquiera voy a vivir ni consumo sus servicios públicos. A lo mejor voto para joder. ¿Qué sentido tiene que gente que está fuera puedan votar?", concluía el presentador antes de escuchar al resto de sus colaboradores.