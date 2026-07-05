Los 35 estrenos que ver esta semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Atresplayer, HBO Max o Filmin del 6 al 12 de julio

Acabamos de dejar atrás la semana del Orgullo y habría que destacar la poca presencia de series y películas queer de estreno en estas fechas, pero ese es otro tema. Ahora nos toca hablar sobre los estrenos que llegan esta segunda semana del mes de julio, destacando sobre todo títulos en Netflix, Prime Video, Movistar Plus y Atresplayer. En la plataforma de Amazon, tenemos la llegada de 'Boulevard', uno de los grandes fenómenos literarios de los últimos años, tras su breve paso por las salas de cine. También tenemos 'Atrapando a un monstruo', una divertida comedia familiar con toques de terror protagonizada por Mads Mikkelsen.

En Netflix llega el esperado estreno del remake de 'La casa de la pradera', actualizando un poco el clásico de los 70, además del documental definitivo sobre el asesinato que lo cambió todo en nuestro país: el de Miguel Ángel Blanco. También podremos disfrutar de la última película de Almodóvar, 'Amarga Navidad', tras su paso por Cannes, o la nueva serie de Atresplayer 'Ágata y Lola'. Incluso el desembarco de lo nuevo de Mediaset, 'Ella, maldita alma', en Movistar Plus. Una semana que no cuenta con tantos estrenos como en otras ocasiones, pero los que llegan son de los que dejan huella.

Estrenos en Prime Video

Boulevard

Sinopsis: Cuando Hasley (Eve Ryan) se muda a una nueva ciudad con su madre, lo último que espera es cruzarse con Luke (Mikel Niso), un joven envuelto en un aura peligrosa y un pasado trágico. Atrapado en sus propios demonios, Luke es todo lo que Hasley debería temer... pero a lo que se siente irremediablemente atraída. A pesar de las sombras que lo rodean, Hasley descubre en Luke una vulnerabilidad y un mundo interior apasionante. Juntos, crearán su propio boulevard: un refugio escondido donde poder ser ellos mismos, cumplir sueños imposibles, atreverse a amar a pesar de los prejuicios, el dolor y las cicatrices que arrastran, y demostrar que el amor es capaz de florecer incluso en los corazones más insospechados.

'Boulevard' es uno de los grandes éxitos literarios de los últimos años. Escrita por Flor M. Salvador, se convirtió en una novela superventas que arrasó entre las lectoras más jóvenes. Era cuestión de tiempo de que llegara una adaptación sobre la historia de Hasley y Luke. Dirigida por Sonia Méndez y con guion del también escritor Javier Ruescas, se estrenó este 2026 en el mes de abril, pero no tuvo la acogida esperada. De todos modos, es parte de la estrategia actual de Prime Video, que no esperan recuperar lo invertido en salas sino en streaming, así que llega este mes de julio a su plataforma dispuesta a reventar el verano y hacernos creer de nuevo en el amor. "Me encanta el mundo ‘teenager’, pero es verdad que ‘Boulevard’ tiene un punto más mágico, casi de cuento de hadas. En algunos aspectos es menos explícito que las anteriores, pero captura muy bien la inocencia de tener esa edad", comentó su protagonista, Eve Ryan, en una entrevista para Cosmopolitan.

Fecha de estreno: 10 de julio

Atrapando a un monstruo

Sinopsis: Una niña de ocho años pide ayuda a su intrigante vecino para matar al monstruo que hay debajo de su cama y que cree que se comió a su familia.

Bryan Fuller es uno de los creadores más interesantes de la televisión de la pasada década. Ahí tenemos el ejemplo de 'Pushing daisies', ese gran cuento de hadas moderno que nos descubrió a Lee Pace. O la brillante y explícita 'Hannibal', que funcionaba como precuela a lo que vimos en 'El silencio de los corderos'. En esta película, entre comedia familiar y cine de aventuras con tintes de terror, Fuller se reencuentra con su Hannibal Lecter, el actor danés Mads Mikkelsen, que es de lo mejor de la película. Por supuesto, con Sigourney Weaver. "Esta historia me encontró antes de que yo estuviera listo para filmarla", confesó su director en una entrevista para la web Cocalecas. "No me interesaba hacer un monstruo que grita. Me interesaba hacer un monstruo que observa".

Fecha de estreno: 10 de julio

Estrenos en Netflix

La casa de la pradera

Sinopsis: sigue el viaje de la familia Ingalls —compuesta por Charles, Caroline y sus hijas Mary y Laura—, quienes dejan atrás los grandes bosques de Wisconsin para mudarse al Lejano Oeste.

En los años 70 triunfó en todo el mundo la serie de 'La casa de la pradera', basada en las novelas de Laura Ingalls Wilde. Más de 200 episodios y casi nueve años en emisión, la ficción protagonizada por Karen Grassle, Michael Landon, Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson se convirtió en un auténtico fenómeno cultural, tanto en Estados Unidos como en España, siendo una de las series más seguidas de nuestro país. Sobre todo gracias a sus continuas reposiciones. Ahora, cinco décadas después, llega una esperada nueva adaptación gracias a Netflix, y promete recuperar ese optimismo que caracterizó a la serie de los 70.

Alice Halsey ha sido elegida para interpretar a Laura Ingalls, la joven heroína brillante, honesta y que cuestiona la autoridad. Su padre, un hombre atractivo, encantador y extrovertido, estará interpretado por Luke Bracey. Crosby Fitzgerald será la madre de Laura, Caroline Ingalls, y Skywalker Hughes interpretará a Mary Ingalls, la hermana mayor de Laura y su polo opuesto.

Fecha de estreno: 9 de julio

Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo

Sinopsis: documental sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de la banda terrorista ETA.

Una película documental dirigida por Jon Sistiaga y Juanjo López, narrada por Jon Sistiaga, testigo directo de los hechos, y producida por The Tintirin Team. Eso es lo que nos trae Netflix sobre uno de los eventos más importantes de nuestra historia reciente. El documental aborda los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo, en los que millones de personas se movilizaron como única opción para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, una muerte en diferido que dejó una profunda huella. Cuando se cumplen 29 años de la muerte del joven de Ermua, los mismos años que tenía en el momento de su asesinato, este documental recuerda aquel momento crucial de solidaridad y compasión, en el que la sociedad vasca perdió el miedo a ETA.

Para reconstruir aquella historia, el documental cuenta con la participación de hasta 30 testimonios, entre ellos quienes tuvieron la responsabilidad de tomar las decisiones personales e institucionales más complejas durante esas 48 horas, como el que en su momento era el presidente del Gobierno, José María Aznar, el que era ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, o el alcalde de Ermua, Carlos Totorika, así como la hermana de Miguel Ángel, María del Mar Blanco. También cuenta con la participación de Su Majestad el Rey, que comparte sus reflexiones sobre cómo vivió el entonces Príncipe de Asturias, también con 29 años, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y sobre la importancia de nunca perder la memoria.

Fecha de estreno: 10 de julio

Estrenos en Movistar Plus

Ella, maldita alma

Sinopsis: Fermín es un joven y atractivo sacerdote, muy querido y admirado por los habitantes de La Isleta, el pueblo de la costa donde se sitúa su parroquia. Todo se complica cuando se trasladan a vivir allí su querido primo Isaac y su bella esposa, Ana, por quien casi inmediatamente Fermín empieza a sentirse atraído.

Basada en un relato homónimo del escritor gallego Manuel Rivas, la serie nos adentra en la historia de un complejo triángulo amoroso protagonizado por Maxi Iglesias, Karina Kolokolchykova y Martiño Rivas. Aurora Guerra, creadora de esta nueva serie de Mediaset, destacó lo difícil que había sido la adaptación al tratarse de un relato de solo 9 páginas. Aunque no ha estado sola, ya que le han apoyado en el apartado del guión Juan Vicente Pozuelo y Santiago Díaz. La serie comenzó su emisión este pasado mes de junio, y ahora da el salto a Movistar Plus. Una de esas telenovelas con sabor añejo que cuenta con un trío protagonista perfecto.

Fecha de estreno: 9 de julio

Amarga Navidad

Sinopsis: Elsa es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.

Año tras año, cada estreno de Almodóvar siempre es un acontecimiento. Ya no solo en España sino en cualquier lugar que valoren el cine. Aunque no ha tenido las críticas esperadas, sí que muchas reseñas han destacado su vuelta a la forma después del traspiés que supuso su aventura americana. Con Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Quim Gutiérrez, Patrick Criado o Aitana Sánchez-Gijón, el director manchego vuelve a ahondar en su pasado vital para darnos una nueva historia repleta de aristas. "Es el personaje que más me representa, con el que más tengo en común, es decir, que no he tenido que documentarme. Quizás por eso he tratado de no ser clemente con él, sino al contrario. Toda la diatriba final con el personaje de Aita es voluntaria, es una especie de autoagresión", confesó el realizador para Infobae. "No es que a mí me vaya la marcha, pero encontré cierta delicia en poder ir en contra de mí. Lo que más me atrajo, según iba escribiendo el guion, es que me iba llevando por territorios que no me esperaba en absoluto y que me interesaban mucho".

Fecha de estreno: 10 de julio

Estrenos en Atresplayer

Ágata y Lola

Sinopsis: Lola Castro, una inspectora extrovertida e impulsiva, se une a Ágata Díaz, una brillante policía documentalista que está en el espectro autista. Ágata destaca por su memoria prodigiosa, su dominio del análisis forense y su capacidad para resolver enigmas criminales, mientras que Lola aporta intuición, experiencia en el terreno y empatía con las víctimas. Juntas, mezclan habilidades opuestas pero complementarias, enfrentándose a crímenes complejos y descubriendo cómo la colaboración entre lógica y sensibilidad puede marcar la diferencia.

Protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, es un procedimental policiaco que gira en torno a la inusual pero poderosa alianza entre dos mujeres completamente diferentes: la empática e impulsiva inspectora de policía Lola Castro y Ágata Díaz, una excepcional documentalista del archivo policial que está en el espectro autista. Junto a las dos protagonistas, el reparto de 'Ágata y Lola' se completa con grandes nombres como Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo o Sara Sanz.

Compuesta por ocho episodios de 50 minutos, sus grabaciones se han desarrollado íntegramente en Vigo y alrededores. Cada episodio plantea un caso policial cerrado, que combina la tensión de la investigación con la relación que van forjando las protagonistas. Esta nueva serie de Atresplayer se inspira en la serie francesa 'Astrid y Raphaílle', emitida por France Television. "La versión francesa está ambientada en París, es enteramente urbana y no hay ni rastro de naturaleza en toda ella. Nosotros tomamos la historia de la pareja protagonista como punto de partida, pero le imprimimos nuestra identidad", comentó Alfonso Blanco, productor ejecutivo de la serie, para AISGE.

Fecha de estreno: 12 de julio

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