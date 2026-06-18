Quién es quién en el reparto de 'Ella, maldita alma': Conoce a todos los personajes de la nueva serie de Telecinco

Tras una larga espera y casi dos años guardada en un cajón, Telecinco estrena este jueves a partir de las 23:00 horas su nueva serie 'Ella, maldita alma'. Una ficción basada en el relato homónimo del escritor gallego Manuel Rivas y que cuenta con un reparto encabezado por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova.

Junto al trío protagonista, el elenco de la ficción producida por Plano a plano ('El príncipe', 'Valeria'), está compuesto por Carmen Daza, Nacho Fresneda, Ana Ruiz, María de Nati, Susana Córdoba, Antonio Gil, Paco Marín, Juanpe Avomo y Paco Márquez, entre otros intérpretes.

Rodada en diversas localizaciones naturales de la costa gaditana, 'Ella, maldita alma' narra la historia de amor imposible entre dos personas que luchan con todas sus fuerzas por negarse a sucumbir ante unos sentimientos que les arrollan: Fermín (Maxi Iglesias), un carismático sacerdote; y Ana (Karina Kolokolchykova) la mujer de su primo Isaac (Martiño Rivas), casi su hermano, cuya familia le acogió desde la infancia y que es, sin saberlo, el tercer vértice de este complejo triángulo amoroso.

Al mismo tiempo, la serie dibuja un retrato de la sociedad a través de la vida cotidiana de un amplio abanico de personajes, sus relaciones, motivaciones e inquietudes; las peculiaridades de La Isleta, la localidad imaginaria en la que se desarrolla; una trama de intriga ligada al poder local; y referencias a cuestiones contemporáneas como la guerra de Ucrania o la multiculturalidad.

El triángulo protagonista

Maxi Iglesias es Fermín

Maxi Iglesias da vida a Fermín

Fermín es el párroco de La Isleta, un sacerdote carismático, atractivo, comprometido con su gente y su ministerio y siempre con una sonrisa y una palabra amable en los labios. Piensa que es fácil dedicarse a Dios en un lugar tan hermoso, en el que además es querido y respetado por todos. Convencido de que su labor consiste en hacer el bien, se implica con pasión en las causas justas y no duda en posicionarse junto a quienes más lo necesitan, aunque eso le lleve a enfrentarse a poderosos intereses locales.

Su vehemencia y compromiso le han granjeado tantos admiradores como detractores, pero su habilidad para mediar y su carácter conciliador siempre le han permitido salir airoso de los conflictos. Sin embargo, la llegada de su querido primo Isaac y su joven esposa Ana le complicará la existencia hasta límites que jamás hubiera podido imaginar.

Martiño Rivas es Isaac

Martiño Rivas interpreta a Isaac

Isaac creció junto a Fermín, a quien considera un hermano, compartiendo con él una infancia marcada por la dureza y el carácter tiránico de Jaime, su padre. Sensible, generoso y acostumbrado a anteponer el bienestar de los demás al suyo propio, encontró en Ana la fuerza necesaria para romper con ese pasado. Durante sus viajes de trabajo a Ucrania se enamoró de ella y arriesgó todo para rescatarla y ofrecerle una nueva vida en España.

Ahora, instalado en La Isleta junto a Ana y cerca de Fermín, Isaac cree haber encontrado por fin la tranquilidad que siempre buscó. Desde allí se propone gestionar el negocio familiar lejos de Galicia y de la influencia de su padre, convencido de que ha conseguido dejar atrás años de dolor y sometimiento. Sin embargo, ni Fermín ni él tienen tan claro que Jaime esté dispuesto a aceptar esa independencia después de toda una vida ejerciendo su control sobre su hijo.

Karina Kolokolchykova es Ana

Karina Kolokolchykova interpreta a Ana

Ana es una joven ucraniana cuya vida quedó devastada por la guerra. Tras sufrir una tragedia irreparable y quedar atrapada en un país arrasado por el conflicto, fue rescatada por Isaac, el empresario gallego para quien había trabajado como traductora durante sus viajes a Kiev. Él la ayudó a abandonar Ucrania y a reconstruir su vida en España. Después de unos tormentosos años viviendo en Galicia con su suegro Jaime, ambos se trasladan a La Isleta, el pueblo en el que Fermín, el primo de Isaac, ejerce de párroco.

Ana encuentra en él un alma afín con la que establece una conexión inmediata que acaba transformándose en deseo y, después, en amor. Sin embargo, Ana no puede olvidar todo lo que Isaac ha hecho por ella y se resiste a traicionarle. Atrapados entre sus sentimientos y sus convicciones, Ana y Fermín intentarán frenar una pasión que amenaza con poner en peligro lo que más les importa.

La Isleta y sus habitantes

La Isleta es mucho más que el escenario de la historia de Fermín, Ana e Isaac. Sus calles, sus habitantes, sus historias, secretos y conflictos forman parte esencial de la historia.

Carmen Daza es Mariela

Mariela (Carmen Daza) regenta el bar de la plaza, un negocio que durante años ha tenido que sacar adelante enfrentándose a los prejuicios y recelos de buena parte de sus vecinos. Cuando nadie parecía dispuesto a tenderle una mano, Fermín se convirtió en uno de sus principales apoyos, ayudándola a integrar el local en la vida social del pueblo y devolviéndole una dignidad que creía perdida.

Poco acostumbrada a recibir afecto o generosidad desinteresada, Mariela acaba confundiendo la solidaridad del sacerdote con algo más profundo. La aparición de Ana y los sentimientos que surgen entre ella y el párroco despertarán en Mariela una mezcla de dolor, celos y resentimiento que acabará teniendo consecuencias imprevisibles.

Susana Córdoba es Amalia

Al frente del ayuntamiento está Amalia (Susana Córdoba), una mujer acostumbrada a ejercer el poder sin demasiadas limitaciones. Hija del antiguo cacique de la zona, está convencida de que cualquier problema tiene solución si se encuentra el precio adecuado.

Elegante y dueña de una sonrisa impecable, oculta una personalidad fría y despiadada. Durante años sintió simpatía por Fermín, un sacerdote joven, guapo y querido por todos al que consideraba un atractivo más para su pueblo. Sin embargo, cuando el sacerdote comienza a interferir en sus intereses, Amalia demostrará hasta dónde está dispuesta a llegar para protegerlos.

Paco Márquez es Mateo

Mateo (Paco Márquez) es uno de los jóvenes más privilegiados de La Isleta. Arrogante, impulsivo y acostumbrado a salirse siempre con la suya y mantiene una relación con Clara.

María de Nati es Clara

Clara, la novia de Mateo, es una joven madrileña fascinada por el pueblo y por la vida que descubre en él. Su creciente cercanía con Riako (Juanpe Avomo), un bondadoso pescador inmigrante plenamente integrado en la comunidad, llevará a Clara a cuestionar tanto su relación con Mateo como la forma soberbia con la que este afronta la vida, una manera de actuar que acabará acarreando graves consecuencias.

Juanpe Avomo es Riako

Juanpe Avomo interpreta a Riako, un pescador inmigrante perfectamente integrado en la comunidad. Su cercanía con Clara tendrá consecuencias importantes para varios personajes y servirá para abordar algunas de las cuestiones sociales presentes en la serie.

Nacho Fresneda es Oliva

En La Isleta habitan también Oliva (Nacho Fresneda) y Dolores (Ana Ruiz), un matrimonio marcado por la frustración, las apariencias y una miseria que va mucho más allá de lo material. Mano derecha de Amalia en el ayuntamiento, Oliva es un hombre resentido y clasista, acostumbrado a imponer su voluntad y dispuesto a todo por salir de su asfixiante situación.

Ana Ruiz y Nacho Fresneda son Oliva y Dolores en 'Ella, maldita alma'

Ana Ruiz es Dolores

Dolores, por su parte, es una mujer devota, orgullosa y profundamente infeliz, atrapada en una relación marcada por las carencias, el miedo y los deseos reprimidos. Incapaz de escapar de esa realidad, proyecta sus frustraciones sobre quienes la rodean, como Mariela o el propio Fermín.

Antonio Gil es Ramiro

Ramiro es un respetado vecino y esposo de Amalia, atrapado entre sus principios y las decisiones de su familia.

Paco Marín es Lucas

Lucas es un fotógrafo y observador privilegiado de cuanto sucede en el pueblo. El será uno de los testigos más importantes de los secretos, tensiones y acontecimientos que marcarán la vida de la comunidad.