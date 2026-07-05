'Valle Salvaje', avance semanal del 6 al 10 de julio con una supresión de capítulos en RTVE y el imprevisto veredicto sobre Victoria

Como ya sucediera la semana pasada, 'Valle Salvaje' volverá a ver reducida su emisión esta próxima semana por culpa del Mundial. Así, la ficción diaria de La 1 volverá a faltar a su cita diaria con la audiencia en este comienzo de semana al igual que pasará con 'La Promesa'.

Y es que tanto el lunes 6 como el martes 7, 'Valle Salvaje' dejará su hueco al amplio previo del partido entre España-Portugal y a la retransmisión del Argentina-Egipto de octavos de final del Mundial respectivamente. A falta de confirmación oficial, la ficción protagonizada por Loren Mairena y Marco Pernas regresará el miércoles 8 de julio a la parrilla de La 1.

En los últimos episodios de 'Valle Salvaje' hemos visto como la desaparición de Rosalía con María ha provocado que Leonor, Bárbara y Luisa estén muy preocupadas tratando de dar con su paradero. Mientras, el destino de Victoria está en manos del obispo y el embarazo de Matilde podría peligrar de nuevo.

En El Televisero te avanzamos lo que pasará en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' que La 1 emitirá esta próxima semana del 6 al 10 de julio:

Avance de los próximos capítulos de 'Valle Salvaje'

Esta semana, continua la huida de Rosalía con María, aunque Leonor le da alcance. Luisa, angustiada por la situación, tiene que hacer frente a Rafael para cubrir a las hermanas... ¿le contará la verdad?

Atormentada por el último encargo de Victoria, Benigna comunica su decisión de marcharse, aunque Matilde podría estar a punto de perderlo todo. La pareja formada por ella y Atanasio encontrarán una alarmante nota.

Y, por su parte, Alejo frustra la sorpresa que Braulio le ha preparado a Manuela, mientras Hernando trata de mantener a Enriqueta a raya. Enriqueta, por su parte, presionará a Rafael para conseguir sus objetivos.

Dámaso se presenta ante Aurelio para forzarlo a negociar, y el obispo sorprende a todos con su decisión sobre Victoria.

Francisco sigue poniendo a Martín en una incómoda posición al pedirle que se involucre más en la boda. ¿Y Pepa? ¿Cómo se siente ella respecto al enlace? ¿Comparte la emoción de Francisco, o aún siente cosas por Martín?