Joaquín Prat le dice a Alejandra Rubio por qué no debe volver a la televisión y le da un tirón de orejas

Después de que este martes, Alejandra Rubio haya anunciado su marcha de la televisión en 'Vamos a ver', la hija de Terelu Campos entraba por teléfono también en 'El tiempo justo' para despedirse de Joaquín Prat y de su equipo. Un anuncio que ha llegado después del tenso desencuentro que se vivió el lunes en el plató de 'El tiempo justo' entre Alejandra Rubio y Sandra Aladro y que acabó con la joven colaboradora rompiéndose en pleno directo al no soportar los ataques de su compañera.

"No te voy a volver a ver sentada en este plató", le decía Joaquín Prat a su compañera tras felicitarla por su 26 cumpleaños. "No, por ahora no, me da mucha pena", le respondía Alejandra Rubio. "Ayer saliste de aquí muy triste", aseveraba el presentador. "Mucho", afirmaba ella. "¿Y por qué?", trataba de saber Prat.

"Yo creo que ya tengo un cúmulo muy grande en estos momentos. Creo que una retirada a tiempo es una victoria. He entrado porque no me parece bien irme sin despedirme de vosotros y agradeceros también las cosas buenas, pero yo ahora necesito estar tranquila y mirar por mí. Siempre he intentado llevar de una buena forma todas las críticas y todo lo que conlleva este mundo que es algo que he elegido, pero ahora mismo necesito pensar en mí, en mi familia y en mi bebé", explicaba la hija de Terelu Campos.

Tras ello, Joaquín Prat le lanzaba un consejo a su compañera. "He estado viendo todo lo que le has dicho a Patricia Pardo en Vamos a ver y yo creo que más allá de lo principal que es preocuparte o vivir con tranquilidad tu embarazo cerca de tu pareja con tu otra criatura, yo no volvería a la tele hasta que no resuelvas la dicotomía que hablabas con Patricia Pardo, yo creo que tienes que resolver esa disyuntiva en la que llevas instalada desde hace mucho tiempo", le decía el presentador. "Yo creo que ha sido liberador ser sincera y sobre todo ser muy sincera conmigo misma", añadía Alejandra.

El tirón de orejas de Joaquín Prat a Alejandra Rubio tras su última entrevista

Por otro lado, Joaquín Prat le preguntaba si había vuelto a ver la entrevista del lunes y todo lo que pasó en el plató. "He visto cosas, me equivoqué en cosas, es verdad que si que digo en De Viernes algo relacionado con la tripa. Al principio pensaba que no lo había dicho, pero vamos para mí eso no tiene ninguna importancia", respondía Alejandra.

"Lo digo porque yo si he vuelto a ver la entrevista y te voy a ser sincero de la misma manera que me fui de aquí con una sensación parecida a la tuya, volviendo a ver la entrevista no me parece que nuestra compañera Sandra Aladro hiciese ninguna insinuación sobre cuestiones médicas", le soltaba Joaquín cuestionándola.

"Sí lo hizo Joaquín, porque sobre todo lo que no se ve y no podemos repetir es lo que se dice en las pausas mientras hay vídeos y cuando no estamos en directo", le replicaba Alejandra. "Lo que vino a decir Sandra es que ella sabía cosas en las que no iba a entrar y volvemos a lo mismo que lo de Gloria Camila, es volver a lo del off the record", incidía Joaquín. "Yo le dije que contara lo que quisiera porque no tengo nada que esconder", destacaba Alejandra Rubio.

Tras ello, Joaquín insistía en cuestionar a su colaboradora. "Pero si es algo que no ha visto el espectador no podemos hacer como que lo ha visto también, eso nos debe invitar a una reflexión, aquí con quién tenemos que ser honestos es con el espectador porque es con quién trabajamos", sentenciaba el presentador. "Ya pero Joaquín no voy a entrar en eso, ni he entrado para discutir, yo sé lo que viví y las cosas que se dijeron en directo y no en directo", añadía Alejandra Rubio antes de despedirse.