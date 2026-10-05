Antonio Montero impugna el testimonio de Belén Esteban en 'De Viernes' y desentierra su "trampa": 'Me engañaron miserablemente'

Tras su segunda entrevista en 'De Viernes', Belén Esteban se ha convertido en el tema estrella de todas las tertulias de Telecinco, con 'La tarde se mueve' poniendo el foco en su enfrentamiento contra la familia Janeiro. Ha sido precisamente en el magacín conducido por Ion Aramendi donde el periodista Antonio Montero ha desenterrado una anécdota de su separación con el torero que no deja bien parada a la de Paracuellos y su versión de la historia.

El periodista y antiguo colaborador de 'Sálvame' se ha revuelto contra la que fue su compañera. "Encima mentirosa, no solo ambiciosa, que iba a por el dinero desde el primer día", ha sentenciado este lunes ante la negativa de la televisiva a su versión de lo sucedido, asegurando que jamás llamó a Montero para ofrecerle ninguna exclusiva sobre su separación de Jesulín de Ubrique.

Antonio Montero destapa cómo Belén Esteban le utilizó durante su separación de Jesulín: "Caí en su trampa"

"Me citaron, diga lo que diga, yo sé lo que he vivido. Yo no la conocía de nada y me llamó ella para quedar con Cristina Blanco y la madre de Belén Esteban. Y me reuní con ellas, a petición de ellas", ha asegurado Antonio Montero ante las cámaras de 'La tarde se mueve', remontándose a la reunión que tuvo con la de Paracuellos y la periodista cuando aún no había iniciado su carrera por los platós de televisión.

Así, ha explicado a sus compañeros el motivo de su encuentro. "¿Sabes para qué? Para que cuando estaba ella que todavía no se sabía se separaría de Jesulín o no y ya había tomado la decisión, quería que yo diera la exclusiva", ha insistido el periodista, explicando entonces cómo, supuestamente, la televisiva se la jugó en su día.

"Pero yo, inocente de mi, caí en su trampa y fui a ver si yo hacía esa exclusiva o no y resulta que no querían eso. Me engañaron miserablemente, me hicieron solicitar en la revista, donde finalmente hizo la entrevista, el dinero que podía cobrar por eso, desde el primer momento", ha recordado Antonio Montero mientras Belén Rodríguez, entre otros colaboradores del magacín, expresaban sus dudas ante su versión de lo ocurrido.

"Y para quitarme de en medio, cuando yo salgo de la reunión y le digo lo que pueden cobrar, me quitaron de en medio y hacer la exclusiva ellas solas", ha denunciado el que fue colaborador de 'Sálvame'. "Si Belén dice que no te ha llamado, no te ha llamado. Porque una cosa que no ha variado Belén nunca es la versión de todo lo que dice, que lleva diciendo lo mismo 30 años", ha sentenciado Belén Rodríguez, apoyándose en que la propia Belén le ha confirmado que jamás se produjo ese encuentro ni se negoció dicha exclusiva.