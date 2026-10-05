'La Promesa', avance capítulo del martes 6 de octubre en RTVE: La marcha de Manuel y un embarazo inesperado

En el capítulo 921 de 'La Promesa' del martes 6 de octubre, Curro y Ángela llegan al palacio de Máximo en Lisboa, ¡es absolutamente espectacular! Unos jardines inmensos, todas las paredes recubiertas de cerámica, los techos ornamentados y pintados… La Promesa no tiene nada que envidiar. Los muchachos, impresionados por la belleza del lugar, son recibidos por João, secretario del duque de Buenaventura. Este, nada más llegar, les presenta una agenda de compromisos. La luna de miel está para disfrutar, pero Ángela nota a Curro un poco raro.

En palacio, Petra renuncia como ama de llaves y se confirma que no ha saboteado el banquete para lucirse. Cristóbal arrincona a Julio, ¿ha tenido algo que ver con el sabotaje? Él lo niega. Ciro tiene que viajar para atender un fallo que no sabe solucionar y pide a Lorenzo que vigile a Julieta, porque la nota extraña. La muchacha intercepta a Manuel, sabe que desde esa noche el recuerdo de Jana ha vuelto, pero Lorenzo les interrumpe.

Samuel y María Fernández cuentan a Carlo que pelearán por su amor. Él les escucha con entereza, sabe que se aman. Alonso se despide de Manuel: se marcha unos días a Madrid. Máximo, por su parte, cuenta a Leocadia que el viaje de Alonso es idea suya. Ella le ataca, ya que sabe lo que pretende. Jacobo no quiere que Martina se sacrifique casándose con él. Pero ella insiste: lo hará. Cuando Adriano reniega, ella confiesa la bomba: ¡está embarazada!

Resumen del capítulo 921 de 'La Promesa' del lunes 5 de octubre

Jacobo está preocupado por la inminente llegada de su madre: él y Martina tienen que aparentar un noviazgo normal. Adriano advierte: ese matrimonio falso será una tortura para los tres.

Simona y Candela no entienden el despido de Pía; todos se preguntan qué ha podido pasar y creen que tiene muy mala pinta. Alonso felicita al servicio por la boda, pero Tomasa y Julio temen represalias: Petra sabe que ellos la sabotearon. El servicio sospecha también de ella: quizás actuó para quedarse de ama de llaves. La señora Arcos tiene algo que contar y afecta a todo el servicio.

Leocadia continúa presionando a Máximo para casarse, ella ha cumplido su parte, ahora le toca a él. El marqués está cansado y está pensando en tomarse unos días en Madrid. Samuel y María Fernández deciden hacer pública su relación: si quieren vivir su amor, deben empezar por decírselo a Carlo. Ciro tiene dudas sobre la última empresa que licenció a espaldas de Manuel: recibe una llamada, ¡hay un problema!