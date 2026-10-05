Revolución en la TDT: RTVE confirma un nuevo canal UHD que se sumará a La Séptima y obligará a resintonizar la televisión

La TDT cambiará completamente el próximo 5 de noviembre con la llegada de un nuevo canal como es La Séptima. Pero más allá de la nueva cadena que contará con Javier Ruiz como presentador estrella y que llegará en plena campaña electoral, la televisión en abierto sufrirá más modificaciones pues habrá que hacer una resintonización para poder disfrutar de nuevos canales en UHD. De hecho, RTVE ha confirmado este lunes que junto a La 1 UHD que ya se puede ver llegará La 2UHD.

El próximo 5 de noviembre será necesario resintonizar los televisores compatibles para acceder a las nuevas emisiones y servicios asociados. No obstante, la mayoría de los canales seguirán disponibles en Alta Definición (HD) como hasta ahora.

En el caso de RTVE, hay que recordar que la cadena pública ya permite ver La 1 en Ultra Alta Definición desde febrero de 2024. Sin embargo, desde el 5 de noviembre comenzará la implantación del estándar tecnológico DVB-T2, un avance que permitirá mejorar significativamente la experiencia de visualización y ampliar progresivamente la oferta de canales en UHD.

Será entonces cuando se empiece a disfrutar de los contenidos de La 2 en La 2UHD. De este modo, los documentales, películas y series que emita la segunda cadena de RTVE se podrán ver con mejor calidad al igual que todos sus programas como ya sucede con el resto de cadenas generalistas. Con esta implementación, la audiencia disfrutará de imágenes más nítidas, colores más precisos y una experiencia sonora más inmersiva.

También desde ese día se podrá disfrutar de RNE Accesible. Hasta ahora denominado RNE para todos, será el primer servicio de accesibilidad de radio a través de la TDT del mundo dirigido a personas con discapacidad auditiva. Les permitirá seguir la programación de Radio Nacional de España mediante subtitulado y lengua de signos a través de la TDT. Además, podrán ver en pantalla lo que ocurre en el estudio principal de Radio Nacional y disfrutar así de una experiencia accesible, inclusiva y más atractiva.

RTVE se prepara para la nueva etapa de la TDT con @la2_tve en Ultra Alta Definición y RNE Accesible



📺 El 5 de noviembre será necesario resintonizar los televisores para poder disfrutar de los nuevos canales y servicios. https://t.co/1lDTLP1Ay1 pic.twitter.com/N1afnTTsGn — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 5, 2026

El futuro de la TDT

La TDT constituye una realidad social consolidada en España y sigue siendo la principal plataforma de acceso a la televisión en abierto. Actualmente, cerca del 80% del consumo televisivo se realiza a través de esta plataforma. En el caso de RTVE, la cobertura alcanza a más del 99% de la población española.

La resintonización prevista para el 5 de noviembre y el inicio de las emisiones UHD en un múltiple digital marcan el comienzo de la primera fase contemplada en el vigente Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, que prevé la migración progresiva de todos los canales de la TDT a la Ultra Alta Definición.

Con este proceso, la TDT continúa evolucionando para ofrecer una mayor calidad de imagen y sonido a los ciudadanos, al tiempo que refuerza su papel como plataforma de televisión en abierto universal, gratuita y con vocación de permanencia a largo plazo en España.