Telecinco confirma el invitado principal de 'De Viernes' frente al estreno de 'Tu cara me suena 13' en Antena 3

Este próximo viernes 10 de abril se estrena la decimotercera temporada de 'Tu cara me suena', el programa de entretenimiento más potente de Antena 3 que en la pasada edición promedió un 21,7% de cuota de pantalla y más de 1,7 millones de espectadores de media. Y 'De Viernes', su competencia más directa, se prepara para resistir al envite de la primera gala, que suele arrollar en audiencias.

El espacio de Telecinco comandado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ya ha enseñado su carta principal, desvelando el invitado estrella de esta semana. Será Kiko Rivera, que volverá a visitar el plató de Mediaset en plena contienda mediática con su ex Irene Rosales. El hijo de Isabel Pantoja se sentará frente a Ángela Portero, Lydia Lozano, José Antonio León o Antonio Rossi tras el controvertido scoop de la semana anterior.

"Todavía queda mucho por decir", advierte Kiko en referencia a su separación no amistosa con Rosales, que en paralelo ha fichado por 'El tiempo justo' para convertirse en una de las colaboradoras estelares del formato vespertino presentado por Joaquín Prat. Al DJ no le preocupa lo que pueda pensar Irene de sus declaraciones y el viernes próximo promete dar el golpe de gracia y tirar de la manta sea cual sea el coste de sus palabras.

Esta semana, en ¡De Viernes!… Kiko Rivera visita el plató y deja claro que todavía tiene mucho que contar. 💣💥



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/QSXHN1G6oE — ¡De Viernes! (@deviernestv) April 7, 2026

Así, se espera que la intervención de Kiko en el plató de 'De Viernes' ocupe buena parte de la velada, siendo así la baza que ha considerado el programa de corazón de Telecinco para luchar contra el arranque de 'Tu cara me suena 13'. Resulta evidente que el liderazgo lo tiene difícil (por no decir imposible), pero al menos se buscará aguantar el tirón ante el impacto del talent de imitaciones de Atresmedia.

Recordemos que Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado son los nueve concursantes que demostrarán sus dotes con el canto y la imitación en esta temporada del show conducido por Manel Fuentes.