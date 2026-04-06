'El tiempo justo' se rearma en Telecinco y anuncia el fichaje de Irene Rosales en pleno terremoto con Kiko Rivera

Joaquín Prat regresaba de vacaciones este lunes a 'El tiempo justo' y arrancaba cebando que el programa de las tardes de Telecinco suma una nueva colaboradora a su familia. Y que se trataba de alguien que estaba de plena actualidad y formaba parte de una familia muy conocida del país.

Como pistas, el programa de Unicorn Content mostraba una peineta, un set de maquillaje, un mantón, un paquete de quicos, unas alianzas rotas y una imagen de Sevilla. Con todo eso, el espacio animaba a sus espectadores a hacer sus cábalas hasta que a las 17:45 horas, Joaquín Prat confirmaba el fichaje de Irene Rosales.

De esta manera, la ex mujer de Kiko Rivera se suma al plantel de colaboradores de 'El tiempo justo' este mismo martes en plena polémica por la entrevista de Kiko Rivera en 'De Viernes' en la que no deja bien parada a la madre de sus hijas con frases lapidarias contra ella.

"Hay que asumir que es el mejor fichaje que este programa podría tener", reaccionaba Leticia Requejo. "Decía Kiko que que se busque un trabajo, pues ya lo ha encontrado", suscribía por su parte Joaquín Prat parafraseando una de las frases que había lanzado Kiko Rivera contra Irene Rosales.

Mientras que Sandra Aladro ponía en valor lo que ha conseguido 'El tiempo justo'. "Yo creo que es un lujo tener en esta cadena a los dos protagonistas de la separación más mediática del último año", comentaba la periodista. "Es que además tenemos a Jessica Bueno como colaboradora", recordaba el presentador.

De esta manera, Irene Rosales compartirá programa con la otra ex pareja de Kiko Rivera y madre de su hijo mayor, Jessica Bueno. Cabe recordar que ambas ya coincidieron hace unas semanas en 'De Viernes' donde mostraron una gran cordialidad y complicidad entre ellas.

Con el fichaje de Irene Rosales, 'El tiempo justo' se apunta un nuevo tanto al contar en su plató con algunos de los personajes principales de las noticias del corazón como es el caso también de Gloria Camila o hasta hace unas semanas Alejandra Rubio.