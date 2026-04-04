Kiko Rivera causa el bochorno de muchos por sus incendiarias palabras sobre Irene Rosales en 'De Viernes': "Pedazo sinvergüenza"

Kiko Rivera le ha declarado la guerra a su exmujer y madre de sus hijas, Irene Rosales. Este 3 de abril, '¡De viernes!' ha emitido un Scoop en el que el Dj carga durísimamente contra su expareja y que ha causado la indignación de la audiencia del programa.

Tras una larga temporada alejada de la pequeña pantalla, hace unas semanas Irene Rosales concedía una entrevista a '¡De viernes!' en la que, por primera vez, se sinceraba sobre las múltiples infidelidades que había soportado durante sus once años de matrimonio con Kiko Rivera. En aquella entrevista, la sevillana estuvo acompañada por su actual pareja, Guillermo.

Ahora, unas semanas después de aquello, el hijo de Isabel Pantoja le ha respondido con su Scoop en el mismo programa de Telecinco. El Dj mantiene que Irene le fue infiel con Guillermo, pese a que ella lo haya negado: "Ha hecho exactamente lo mismo, con la diferencia de que ella lo está metiendo en mi casa, porque la estoy pagando yo", aseguró el hermano de Isa Pantoja.

Kiko Rivera también ha desvelado el motivo por el cual la buena relación que mantuvieron al principio de su separación ha saltado por los aires: "Lo único que he pretendido es pasar el mismo tiempo que pasa ella con mis hijas. El 50%. Pues hasta eso me ha quitado". Y es que el artista le pidió a Irene Rosales la custodia compartida de las niñas y ella se negó. Una decisión que él aceptó porque, según asegura "está cansado de guerras".

¿Llegaron Kiko e Irene Rosales a un acuerdo? Kiko Rivera cuenta por qué pidió la custodia compartida: "Yo corto el grifo".



🪩 #DeViernes

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Los durísimos reproches de Kiko Rivera a Irene Rosales

Kiko Rivera también ha revelado el pacto que acordó con su exmujer y que a día de hoy mantiene: "Le doy un año para que se busque la vida y pueda hacerse un colchón. A partir de ese año, te pagas tus cositas, que ya eres mayorcita". Pero a raíz de ese pacto llegaron los malos rollos entre ellos. Pese a esto, el hijo de Isabel Pantoja afirma que continúa pagando a Irene: "Lo único que le interesa es el dinero. Lo he aceptado por no pelear más. Ya no tengo obligación de hacerlo, pero todavía sigo haciéndolo porque me comprometí hasta una determinada fecha".

Visiblemente enfadado, Kiko Rivera le ha dedicado unas durísimas palabras a la madre de sus hijas: "Estoy hasta los cojones. Lo que tiene que hacer cada uno es buscarse las papas. Si tu nivel de vida ha bajado, ese no es mi problema. Búscate las papas. Déjame de escribir mensajes por tonterías. Le he puesto las cosas muy fáciles y, cuando pones las cosas muy fáciles, las personas se malacostumbran. Cuando te pagan todo, se vive mejor", sentencia.

Por otro lado, Kiko también habló de su reciente reconciliación con su madre, Isabel Pantoja: "Nos hemos dicho lo que nos teníamos que decir y ya lo que me falta es fundirnos en un abrazo pero vive en Canarias". "Pensaba que eso no iba a volver a pasar y mi madre tendría todo el derecho del mundo", confiesa el DJ que todavía no se cree que se haya reconciliado con la tonadillera.

Además, explica que su actual pareja, Lola, tuvo un papel crucial: "En este caso me ha tocado a mí dar el paso y creo que tiene que ser así. Antes no lo pensaba así pero sí. Lola me hace ver que no, que tienes que ser tú quien de el paso". Como, según él, no hizo Irene Rosales, a la que volvió a lanzar un duro reproche: "Cuando uno se enfada y tienes el pronto que tengo yo, ese fuego hay que apagarlo, no avivarlo. Si tú avivas el fuego a una persona que tiene ese pronto, como lo tengo yo, hay una explosión brutal. Todo lo contrario a lo que tengo ahora", sentencia.

Indignación en redes por las palabras de Kiko Rivera sobre su exmujer

Estas durísimas declaraciones de Kiko Rivera sobre Irene Rosales en '¡De viernes!' provocaron un aluvión de críticas hacia el DJ en redes sociales. Una de las frases que más indignó a la audiencia del programa fue cuando aseguró que "se la pelan" tanto Irene como Jessica Bueno, la madre de su hijo mayor.

"Yo no tengo omunicación con ninguna de las dos, no me hace bien. Son las madres de mis hijos, que no las pase nada porque no le haga daño a mis niños pero a mí me la pelan la dos enormemente", confesó Kiko. "Hablar así de las madres de tus hijos es tremenda falta de respeto, ya no solo hacia ellas sino también hacia tus hijos", escribía una tuitera. Otros iban más allá y le tachaban de "sinvergüenza" y "muerto de hambre".

Qué repugnancia da escuchar a este ser miserable y rastrero, hablar con desprecio de las madres de sus hijos.

Por fin se quita la careta y vemos la realidad, que es un 🐷

Digno hijo de su madre 🤮#KikoRivera #DeViernes#SVGala5 #VayaFama4A#Fiesta4A pic.twitter.com/ckXrAu1QTb — Maryna Barcelona (@MarynaBarcelona) April 3, 2026

“Lola es la primera pareja que me cae bien. Nunca he estado así de enamorado”. Precioso mensaje de Pakirrín para sus hijas. 🤢



Menos mal que llevamos 25 años oyendo sus gilipolleces y sabemos que Lola es la próxima en machacarlo. 😎#DeViernes pic.twitter.com/f6Su3X1sib — Curcumina (@curcummina) April 3, 2026

Paquirrín: "soy un hombre q se viste x los pies" llama a Irene MANTENIDA

Poniendo q fue su niñera, su psicóloga y la única q miraba x sus hijas mientras él tenía las narices llenas de harina y venéreas para regalar..el pvto suelo tenía q besar#deviernes pic.twitter.com/ytwgJBdAnj — 💃🏻ConBata💃🏻 (@ConBatayPeineta) April 3, 2026

Q palabras más agradables hacia las madres de tus hijos en edad suficiente para escucharte…



Poco hablan Irene y Jessica. https://t.co/GIUPBznjJs — Alba Medina (@albammmedina) April 3, 2026

hablar así de las madres de tus hijos es tremenda falta de respeto, ya no solo hacia ellas sino también hacia tus hijos https://t.co/3SseLL9l5K — ☂️ (@oleemequivocao) April 3, 2026

Esas dos te han criado a tus hijos mientras tú estabas hasta las cejas. No merece ni que los hijos lo miren a la cara. #DeViernes https://t.co/guOZOw7SiE — Mafalda😊😊 (@noelisky44) April 3, 2026

Kiko Rivera soltando que "nunca se había enamorado como ahora". Respeto nulo por la madre de sus hijos, impecable siempre con él. Aunque bueno, pedirle peras al olmo a estas alturas es mucho pedir. #DeViernes — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) April 3, 2026

mas se la pelarás tú a ellas porque con hombres como tú entre mas lejos mejor, por desgracia tendrán q tenerte en sus vidas por los hijos... pero ganas de no verte más seguro q tienen #Deviernes https://t.co/a9h6ND6KQv — Vero 🤍 (@VeroLinda2021) April 3, 2026

Ojalá Jessica e Irene hablaran de ti, pero todo lo que han tenido que soportar, tanto una como otra. No hay dinero para pagarles a las 2 para que cuenten TODO, porque quedas destruido totalmente. #DeViernes https://t.co/N9fWmJ3O43 — jose❤️✈️✈️✈️✈️ (@carrasquista26) April 3, 2026

Menudo sinvergüenza. Lo que está soltando. La rabia le puede. Que poco hombre y que chusmeta. 🤮 https://t.co/xWKoGeQzFq — @Inmafeliz (@Inmafeliz160530) April 3, 2026

Oye de verdad que no nos interesa la Pantoja ni mucho menos el muerto de hambre de su hijo.

Menuda pandemia, estamos hartos de esta gente. https://t.co/Zi9boaKcWJ — Guerrero ❤️‍🔥 (@GuerreroGH_) April 3, 2026

Eres un HDLGP, ten más respeto que son las madres de tus hijos!!! Ojalá no lo llamen más a ningún programa para que no tenga dinero que gastar en las mierdas que le gustan.



Digno hijo de su madre sin duda, el peso que se han quitado de encima las dos!! Asco es poco 😤 https://t.co/ajGvyoFLLB — ℝ𝕖ℝ𝕚𝕄𝕒𝕣 𝕋ℕ𝟙❤️‍🔥 (@MartaEyC) April 3, 2026

Ya me jodería con todo lo que te tuvo que soportar Irene que si no estarías muerto en cualquier discotecucha de sobredosis... De verdad que persona más nefasta https://t.co/8ldVrCS1kr — claraluna (@claraluna_al) April 3, 2026