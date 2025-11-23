Al descubierto la reacción de Kiko Rivera tras la reaparición de su hermana Isa Pantoja en 'De viernes'

Tras la entrevista de Kiko Rivera en '¡De viernes!' pidiendo perdón a su hermana, Isa Pantoja, por las barbaridades que le hizo en el pasado, ahora le ha tocado el turno a ella. La joven se sentaba la pasada noche en el mismo plató, tan solo una semana después que su hermano, para responder a su petición de acercamiento.

Isa Pantoja volvió a escuchar las palabras de Kiko Rivera y, aunque reconoce querer mucho a su hermano, tiene miedo de que la vuelva a traicionar. "Verle así para mí es… si no lo veo no lo creo. Me impresiona mucho verlo tan frágil. En ese aspecto sobre ese episodio de la manguera si le creo y quiero creérmelo, quiero pensar que después de tanto tiempo ha cambiado", dice esperanzada.

Aunque tiene claro que "nunca vamos a ser los mismos que éramos. Lo que yo permitía antes ahora no lo permito. Hay cosas que no puedo pasar por alto… No tengo confianza en él. Me encantaría abrazarle, pero no me fío", confesaba tras ver a su hermano emocionado admitir el terrible episodio del manguerazo en Cantora.

Isa Pantoja "no se fía" de su hermano

Los colaboradores pidieron a la invitada que, mirando a cámara, enviase un menaje a Kiko Rivera. Y ella dedicaba unas emotivas palabras a su hermano: "En el fondo le quiero. Siempre le he justificado y sé que ha tenido sus momentos duros. Se ha criado en esa familia pero, yo no soy así y estaba la posibilidad de que él tampoco lo fuese. Aun así, le tengo muy presente en mis fiestas de Navidad".

Eso sí, ante la posibilidad de aceptar ya sus disculpas y hacer como si nada hubiera pasado, Isa reconocía no sentirse todavía preparada: "Siempre me he creído que estoy en duda con ellos aunque me digáis que no. Pero… ¿Dónde estaría yo si no fuese por ellos? Pero, por una vez me lo voy a creer, necesito ver que es de verdad y necesito mi tiempo. Le quiero y le quiero perdonar, pero no estoy preparada. Por una vez no me siento en deuda", sentenciaba.

Kiko Rivera, "enfadado" tras la entrevista de su hermana

Apenas unas horas después de esta entrevista, ya ha habido reacción por parte de Kiko Rivera. Ha sido '¡Vaya fama!' el programa encargado de mostrar las primeras imágenes del hijo de Isabel Pantoja tras las declaraciones de su hermana. Los reporteros han pillado al Dj por la calle, cabizbajo, y han querido saber qué le pareció la entrevista. Sin embargo, él optó por dar la callada por respuesta, algo que indignó a los colaboradores del espacio de Telecinco.

"Solo habla si hay dinero de por medio", aseguran desde el plató de '¡Vaya fama!'. Aunque la periodista Gema Fernández sí ha podido hablar con el entorno de Kiko Rivera, quien asegura que este "no se ha quedado contento". "Él tenía la sensación de que iba a pedir perdón y se le iban a abrir las puertas, pero se ha sorprendido con la reacción de su hermana, que ha sido muy madura", explica la colaboradora.

Según la periodista, "Isa no está preparada y necesita tiempo. Siente que su hermano le ha pedido perdón con la boca pequeña. Él está enfadado y no le ha gustado todo lo que ha contado su hermana". ¿Veremos finalmente la reconciliación entre los hijos de Isabel Pantoja? ¿Será previo pago? Solo el tiempo lo dirá.