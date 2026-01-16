La primera reacción de Carlota Corredera al conocer el cierre de 'No somos nadie' en TEN: "Tenemos el corazón roto"

'No somos nadie' se despedirá de los espectadores para siempre el próximo viernes 30 de enero, cuando el espacio de TEN y Youtube ponga fin a sus emisiones apenas cinco meses después de su estreno. Así, Carlota Corredera no ha dudado en pronunciarse durante el programa de este viernes, reaccionando al comunicado con el que LA OSA Producciones ha anunciado en redes la cancelación del magacín.

"Primero fue 'Ni que fuéramos', luego fue 'Tentáculos' y ahora 'No somos nadie'. Y efectivamente, no vamos a ser nadie a partir del 30 de enero", ha comenzado explicando la presentadora, refiriéndose a lo que supondrá el fin del universo 'Sálvame' en televisión. Y es que, después de casi tres años luchando por permanecer en la parrilla tras la cancelación de 'Sálvame', María Patiño y compañía se despedirán de la audiencia de forma indefinida.

Carlota Corredera sobre la cancelación de 'No somos nadie': "Tenemos el corazón roto"

Así, Carlota Corredera anunciaba este viernes el fin de una era. "El piso está a la venta y estamos en liquidación total. Nos vamos de viaje como la tía de Fani", ha asegurado la presentadora, visiblemente afectada por el fin del espacio que pretendía continuar con el espíritu de 'Ni que fuéramos' tras el fracaso de 'La familia de la tele' en La 1 y el regreso de sus grandes rostros a TEN.

❄️ Hoy es invierno total.



📅 El próximo 31 de enero dejaremos de ser alguien.



✈️ Nos vamos de viaje, pero dejamos la puerta abierta.



🫶 Porque todo este tiempo hemos sido muchísimo.

🤍 Gracias siempre. #NoSomos16E



👉🏻https://t.co/K1CDqsDixZ pic.twitter.com/2HtjbrWHMj — Canal Quickie (@CanalQuickie) January 16, 2026

"Gracias a todo el equipo, que sois unos profesionales y no me cabe la menor duda que desde hoy que se ha hecho este anuncio todos vais a tener ofertas de trabajo y seguramente ya la tendréis", ha señalado justo después Kiko Hernández, que se ha incorporado como colaborador de 'No somos nadie' para afrontar su etapa final. "No quiero llorar ni me quiero emocionar, ya lloré bastante cuando nos despedimos de 'Tentáculos", ha advertido la presentadora.

Sin embargo, la compañera de María Patiño no ha dudado en dedicar unas palabras a su equipo. "Pero lo primero que voy a decir es que, a parte de la gratitud y que de todo lo que hemos vivido en el pisito todos nos llevamos el corazón muy lleno, que nos acompañéis estos quince días que quedan", ha pedido Carlota Corredera, recordando que la verdadera despedida y las lágrimas llegarán el próximo 30 de enero.

"Tenemos nuestra herida y nuestro corazón roto porque evidentemente nos da mucha pena que termine, que cerremos el pisito y lo pongamos a la venta. Pero lo que me gustaría es que nos acompañéis de aquí al 30. Nosotros vamos a daros el mejor entretenimiento que sepamos hacer, la mejor información. Lo que hemos hecho todo este tiempo", ha explicado la presentadora.

Ha sido entonces cuando Carlota Corredera y Kiko Hernández han protagonizado un emotivo momento recordando cómo superaron sus diferencias gracias a TEN. "Gracias a este programa, porque si no fuera por él seguiríamos sin hablarlos. Gracias a este programa te he podido reencontrar, así que ese es el regalo que me deja", ha señalado el tertuliano visiblemente emocionado.

"Yo me llevo muchos regalos y uno de los más grandes es que hayas vuelto a mi vida y yo a la tuya. Abrí 'Tentáculos' contigo y ahora mira... Espero que estés el 30", ha contestado Corredera tratando de contener las lágrimas. "Pocas veces creo que surge la química que te lleva a venir contento a trabajar, que para mí es fundamental, creo que somos muy afortunados por eso. Aquí hemos sido muy felices, os hemos entretenido", terminaba aseverando la comunicadora sobre 'No somos nadie'.