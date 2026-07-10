La decisión de TVE con el programa de Mercedes Milá tras desaparecer hace dos semanas de la programación de La 2

Si bien Mercedes Milá regresó a finales de mayo a TVE celebrando por todo lo alto el estreno de 'Me meto en un jardín', la presentadora ha visto su presencia en la programación afectada durante las últimas semanas con motivo del Mundial de fútbol. Tras cinco entregas, el programa de entrevistas desapareció hace dos semanas de su hueco habitual en la noche de los domingos en La 2, y esta semana regresa con un invitado de alto nivel.

Con el fin de proteger a uno de los formatos revelación de la temporada del desplace de audiencias que puede suponer un evento deportivo de semejante calibre como el Mundial, lejos de eliminar a Milá y su formato de la parrilla, TVE ha apostado por emitir reposiciones de 'Me meto en un jardín' estas dos semanas, paralizando las nuevas entregas del formato de entrevistas. Por lo que este domingo la periodista enfrentará el difícil reto de reconectar con la audiencia.

Mercedes Milá entrevista a Toño Pérez en su restaurante en Cáceres en el regreso de 'Me meto en un jardín' a La 2

David Uclés, Sor Lucía Caram, Miguel Ángel Revilla, Alex Txikon y Óscar Campos han sido los primeros en "adentrarse en el jardín" con la veterana presentadora, y este domingo llega el turno de Toño Pérez, a quién Mercedes Milá recogerá este domingo en mitad de su viaje en caravana rumbo a Extremadura, para conocer el lado más íntimo y profesional del reputado chef. Así, 'Me meto en un jardín' arrancará a las 22:30 horas en La 2 con una entrega que comenzará en la imponente plaza de las Garrovillas.

'Me meto en un jardín' con Mercedes Milá.



🌱 Este domingo, 12 de julio: entrevista al chef extremeño Toño Pérez.



A partir de las 22:30h en @la2_tve.



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La periodista continuará su travesía desde el enclave de la localidad cerceña de Alconétar para dirigirse a Torrejoncillo, donde visitará la Alfarería Moreno León, uno de los talleres más antiguos y emblemáticos de Extremadura. Allí es donde se encontrará con el entrevistado de la noche y los hermanos alfareros, que mantienen viva una tradición familiar que se remonta a 1783.

Juntos, Mercedes Milá y Toño Pérez, continúan su viaje hasta Cáceres, donde el restaurante Atrio y sus singulares jardines sirven como escenario para la mayoría de la entrevista. Sin embargo, la presentadora también explorará la ciudad por su cuenta visitando el estudio de Juan Luis, un violista reconvertido en profesor de escultura para más tarde retomar su entrevista con el chef en su restaurante.

Cabe destacar que la corporación asume un reto complicado con el regreso de 'Me meto un jardín', pues tienen que comunicar a la audiencia que ahora el formato recupera sus episodios inéditos, pudiendo encontrarse con la confusión de muchos espectadores que han asistido a las reposiciones dominicales de La 2. Si bien se trata de una estrategia por parte de TVE para no sacrificar contenidos por el Mundial de fútbol, lo cierto es que habrá que esperar a conocer las cifras de audiencia de este domingo para comprobar si los seguidores que respaldaron muy positivamente su desembarco en la cadena continúan ahí tras el parón.