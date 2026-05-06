La salvaje y nunca vista sanción de 'Supervivientes' a Claudia Chacón que desata una rebelión contra la dirección

'Supervivientes 2026' ha abierto La Palapa de forma extraordinaria en la entrega de este martes para abordar la salvaje sanción que ha recibido Claudia Chacón por sus robos. Un castigo extremo que no tiene precedentes y que refleja el hartazgo de la dirección con el comportamiento de la participante.

El primero de esos robos, el de la lata de la dotación semanal de Playa Victoria. El programa ha tratado el misterioso suceso de forma cronológica y ha desvelado a la autora de tal acción. Fue Claudia, que escondió ese alimento con el encubrimiento de Maica Benedicto y en venganza por haber quedado descartada en la recompensa del domingo una vez más.

Sin embargo, el saqueo más grave, protagonizado también por Claudia Chacón, fue el que posteriormente cometió en la caseta del equipo técnico de 'Supervivientes 2026'. La mallorquina asaltó una zona inaccesible y prohibida para los concursantes, sustrajo un bote de crema de cacao y emprendió una huida por la playa para tratar de esconderse cuando fue pillada e interpelada por los inspectores.

Este intolerable hecho ha desembocado en la penalización más dura que se ha impuesto en la historia de 'Supervivientes'. "Tus actos no van a quedar impunes y vas a ser duramente castigada", le ha advertido Ion Aramendi. "Robaste comida infringiendo una de las normas fundamentales. Por no hablar de que te negaste durante mucho tiempo a devolverle la comida al inspector de playa a pesar de las infinitas veces que te lo pidió", ha reseñado el presentador de 'Tierra de nadie'.

Por todo ello, la sanción ha sido especialmente contundente: "Desde este momento y hasta el final del programa te quedas sin tu parte correspondiente de comida en la dotación de playa. La pierdes al completo hasta el final del concurso". Un castigo demoledor que ha dejado en shock a Claudia Chacón y que ha causado la indignación de su madre en plató tal y como se ha podido ver en un breve tiro de cámara.

"Dependerás única y exclusivamente de la generosidad de los compañeros, de que ellos quieran compartir contigo o no y, por supuesto, de tus propias capacidades como superviviente para conseguir tu propia comida", ha continuado indicando Aramendi. "Confiamos en no tener que volver a llamarte la atención y en que cumplas las normas del programa, porque tu comportamiento ha distado mucho de ser un ejemplo", ha trasladado para rematar por boca de la dirección de 'Supervivientes 2026'.

Claudia Chacón, afectada, ha admitido sin rechistar la penalización pese a su extraordinaria dureza, pero algunos concursantes han puesto el grito en el cielo por verse salpicados, ya que a partir de ahora (y por humanidad) deberán cederle parte de su comida.

"El castigo de Claudia es un castigo para todos", ha criticado Alba Paul. "Si ella se salta las normas, debería ser un castigo para ella, no para el resto del equipo. No debería de salpicarnos. Poseidón es el que manda, pero no lo veo justo", ha protestado también Almudena Porras. "El equipo de dirección de este programa sabe perfectamente lo que hace y lo que decide. Así que no pongamos en tela de juicio cosas que no os competen", ha zanjado Ion Aramendi para detener esa rebelión.