Cuántos capítulos tiene en total 'Barrio Esperanza' y de qué trata la nueva serie que estrena La 1 de TVE

Desde que La 1 concluyó la emisión de 'ENA, la reina Victoria Eugenia', TVE no ha vuelto a contar con una ficción propia en su prime time pues cabe recordar que 'Anatomía de un instante' fue adquirida a Movistar Plus+. Ahora, por fin, cuatro meses después la cadena pública estrena 'Barrio Esperanza'.

TVE busca repetir el éxito que cosechó el pasado otoño con la comedia 'Sin gluten'. Y si en aquel caso tiró de guionistas y creadores de 'Machos Alfa' y 'La que se avecina', en este caso se ha aliado con creadores y guionistas de 'Vis a vis' y 'Aída'.

'Barrio Esperanza' llega a La 1 este domingo 19 de abril a las 22:00 horas para conquistar a los espectadores con una historia tan dura como esperanzadora con la emisión de sus dos primeros episodios. No obstante, a partir del próximo miércoles 22 de abril, TVE traslada la ficción a la noche de los miércoles.

Cabe decir que la serie protagonizada por Mariona Terés consta de ocho episodios, por lo que en apenas tres días habrá emitido tres episodios. No obstante, al pasar a emisión semanal su último capítulo no se emitiría hasta el 20 de mayo.

Mariona Terés ('Paquita Salas', 'Entrevías') es la gran protagonista de la ficción dando vida a Esperanza Artigas, una profesora que acaba de salir de Alcalá Meco. Junto a ella, el reparto de 'Barrio Esperanza' cuenta con actores muy reconocidos como Alejo Sauras ('Los Serrano', 'Estoy vivo'), Mariano Peña ('Aída'), Guillermo Campra ('Águila Roja'), Ruth Núñez ('Yo soy Bea'), Ana Jara ('4 estrellas'), Juan Vinuesa ('Campeonex'), Laura de la Uz ('En el corredor de la muerte'), Ángel Héctor, Carmen Balagué ('Aquí no hay quién viva', 'Cuéntame cómo pasó'), Carlos Librado 'Nene' ('La Moderna') y Javier Pereira ('Cuéntame cómo pasó', 'Sagrada familia').

Así es 'Barrio Esperanza'

Esperanza se pasó media vida equivocándose. Se equivocó de novio, de compañías y, sobre todo, se equivocó al intentar pasar cuatro kilos de droga por la aduana de un aeropuerto. A consecuencia de sus errores visitó varios Centros Penitenciarios. Sin embargo, en su última condena, por fin, decidió cambiar de vida. Volver al principio. Retomar su sueño: ser maestra.

En la cárcel se sacó la carrera de Magisterio con premio fin de carrera y, aparte de dar clase a sus propias compañeras de módulo, consiguió aprobar la oposición para impartir clase en un colegio público. ¿Será cierto que la vida da segundas oportunidades? Esperanza no se engaña. Sabe que le ha fallado a mucha gente. Pero ahora es distinto. Ahora está dispuesta a perseguir su sueño.

Por eso, cuando sale de la cárcel y se planta en el CEIP Barrio Esperanza, le da igual que sus alumnos hablen diez idiomas distintos; no le importa que el resto de los profesores/as la miren como una delincuente; tampoco puede evitar que el AMPA de padres y madres recoja firmas para trasladarla a otro centro. Lo que a ella le importa realmente es ayudar a todas esas “Esperanzas niñas” que corren y juegan por el patio. Que tienen sueños, anhelos y miedos. Como los tuvo ella. Y que, llegado el caso, tengan las armas necesarias para escoger un camino diferente al que ella tomó.