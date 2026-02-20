'GH DÚO' expulsa a Cristina Piaget y Jorge Javier, al igual que el público, impugna el resultado: "Es muy injusto"

'GH DÚO' ha llegado a su séptima gala con Cristina Piaget, Carlos Lozano, Anita Williams, Gloria González y Sandra Barrios como nominados. Y el resultado ha sido demoledor: Cristina, la gran protagonista y la revelación de la temporada, ha resultado ser expulsada.
Al comienzo de la emisión, el programa de Telecinco ha desvelado el estado de los porcentajes: 37,2%, 27,1%, 17,5%, 9,6% y 8,6%. De manera que parecía claro el veredicto de los telespectadores.
A continuación, se han llevado a cabo las salvaciones de los tres concursantes menos votados en la app de Mediaset Infinity. Y esos han sido Sandra, Carlos y Gloria (por ese orden). Por tanto, el proceso de eliminación ha quedado en un apasionante duelo entre Anita y Cristina.
Un duelo a cara de perro entre dos grandísimos pesos pesados de la edición que se ha vivido como una especie de final anticipada. Por eso, la participación se ha disparado, produciéndose "una avalancha de votos" en palabras de Jorge Javier Vázquez.
Finalmente, y por desgracia, los peores temores se han cumplido y Cristina Piaget ha sido eliminada con un 58,7% de los votos frente al 41,3% acumulado por Anita Williams. Así se ha consumado todo un giro dramático de los acontecimientos que pone en jaque la recta final del concurso.
Tras conocerse la resolución de la votación, la audiencia de 'GH DÚO' ha brotado de forma masiva, ya que para un sector muy amplio era la indisputable ganadora de esta edición por haber sostenido la mayor parte del contenido en la casa de Tres Cantos.
Jorge Javier Vázquez protesta: "Es injustísima tu eliminación, eres el personaje revelación de la edición"
Además, Jorge Javier Vázquez también se ha mojado como pocas veces y ha condenado el veredicto: "Me parece injustísima tu eliminación. Cristina, eres el personaje revelación sin lugar a dudas de la edición. Te merecías como mínimo llegar a la final. Me parece muy injusto que no llegues a la final".
"Gracias por habernos hecho sentir tantas y tan variadas emociones. Y quiero felicitar a la persona que decidió que eras válida para entrar en 'GH DÚO'", ha añadido. Unas palabras con las que el presentador ha puesto voz a una gran mayoría de seguidores del formato, desolados por una expulsión absolutamente inmerecida.
La denuncia en directo de Jorge Javier ha avivado aún más las redes, donde se han registrado reacciones de indignación como estas:
