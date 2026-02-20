'GH DÚO' expulsa a Cristina Piaget y Jorge Javier, al igual que el público, impugna el resultado: "Es muy injusto"

'GH DÚO' ha llegado a su séptima gala con Cristina Piaget, Carlos Lozano, Anita Williams, Gloria González y Sandra Barrios como nominados. Y el resultado ha sido demoledor: Cristina, la gran protagonista y la revelación de la temporada, ha resultado ser expulsada.

Al comienzo de la emisión, el programa de Telecinco ha desvelado el estado de los porcentajes: 37,2%, 27,1%, 17,5%, 9,6% y 8,6%. De manera que parecía claro el veredicto de los telespectadores.

A continuación, se han llevado a cabo las salvaciones de los tres concursantes menos votados en la app de Mediaset Infinity. Y esos han sido Sandra, Carlos y Gloria (por ese orden). Por tanto, el proceso de eliminación ha quedado en un apasionante duelo entre Anita y Cristina.

Un duelo a cara de perro entre dos grandísimos pesos pesados de la edición que se ha vivido como una especie de final anticipada. Por eso, la participación se ha disparado, produciéndose "una avalancha de votos" en palabras de Jorge Javier Vázquez.

Finalmente, y por desgracia, los peores temores se han cumplido y Cristina Piaget ha sido eliminada con un 58,7% de los votos frente al 41,3% acumulado por Anita Williams. Así se ha consumado todo un giro dramático de los acontecimientos que pone en jaque la recta final del concurso.

¡La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Cristina! #GHDúoGala7 pic.twitter.com/MsMpkSH2LP — Gran Hermano (@ghoficial) February 20, 2026

Tras conocerse la resolución de la votación, la audiencia de 'GH DÚO' ha brotado de forma masiva, ya que para un sector muy amplio era la indisputable ganadora de esta edición por haber sostenido la mayor parte del contenido en la casa de Tres Cantos.

Jorge Javier Vázquez protesta: "Es injustísima tu eliminación, eres el personaje revelación de la edición"

Además, Jorge Javier Vázquez también se ha mojado como pocas veces y ha condenado el veredicto: "Me parece injustísima tu eliminación. Cristina, eres el personaje revelación sin lugar a dudas de la edición. Te merecías como mínimo llegar a la final. Me parece muy injusto que no llegues a la final".

"Gracias por habernos hecho sentir tantas y tan variadas emociones. Y quiero felicitar a la persona que decidió que eras válida para entrar en 'GH DÚO'", ha añadido. Unas palabras con las que el presentador ha puesto voz a una gran mayoría de seguidores del formato, desolados por una expulsión absolutamente inmerecida.

La denuncia en directo de Jorge Javier ha avivado aún más las redes, donde se han registrado reacciones de indignación como estas:

Con la caída de Cristina Piaget en #GHDúoGala7 queda al descubierto la hoja de ruta del programa.



El "personaje revelación" alrededor del cual ha orbitado la totalidad de esa casa. Quien dominó las tramas y el contenido. Salvo sorpresas, otra 'tentadora' con maletín. #GHDúo20F — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) February 20, 2026

No ha ganado quien lo merecía, pero me quedo con todo lo que hemos vivido juntos.

Gracias por cada comentario, cada defensa y cada momento apoyando a Cristina de corazón.



Yo aquí me bajo. Cuando algo deja de ser justo, también deja de tener sentido. 💔

@ghoficial Que feo todo — Sylvia Pantoja 👑 (@SylviaPantojaSP) February 20, 2026

La expulsión de Cristina Piaget no solo es injusta sino que es desagradecida con lo que ha aportado a este reality frente a una pandilla de muebles que se han dedicado a someter a una persona a un machaque constante. #GHDúoGala7 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) February 20, 2026

Se acabó Gran Hermano Dúo 4.



Cristina Piaget GANADORA #GHDúoGala7 pic.twitter.com/Li1DqEJNRE — comentemoslo 🎪 (@comentemoslo) February 20, 2026

grande JJ, no entiendo porque desde hace unos años solo se expulsa a los protas y los muebles llegan siempre a la final, normal que la gente cada vez se moje menos #GHDuoGala7 — NAOMI ASENSI (@naomisuperasens) February 20, 2026

TODOS CON EL #ApagónGHDúo



APAGÓN GH DÚO, solo votaré para salvar a Carlos y hacerlo ganador #GHDúoGala7 pic.twitter.com/YNadhfo3xN — Ocurre En Tele (@OcurreEnTele) February 20, 2026

Se acabó, hacía años que no me enganchaba a algo así y ha sido gracias a Cristina. Para mi hoy ha terminado GH. Saludos #GHDúoGala7 — Miguel Ángel (@miguelangelcto) February 20, 2026

APAGÓN A GRAN HERMANO ❌



Ya sabíamos que Anita tenía firmada la final.



#GHDÚOGala7 pic.twitter.com/euhUU2ONEI — Gato negro 🖤🐈‍⬛ (@tvgatonegro) February 20, 2026