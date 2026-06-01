Claudia Chacón abandonó la Palapa de 'Supervivientes' tras la jugarreta que puede costarle su expulsión esta semana

Este domingo, 31 de mayo, Telecinco ha emitido una gala especial de 'Supervivientes: Conexión Honduras', con una expulsión sorpresa y la visita de la novia de Aratz. Aunque lo que más dio que hablar fue el estallido de Claudia, quien acabó abandonando la Palapa ante el enfado de sus compañeros con ella tras una decisión que provocó una gran tensión en el ambiente.

Todo empezó cuando los concursantes se enteraron de que Claudia había ganado un desayuno durante tres días con Maica a cambio de que todos se quedasen sin lentejas de la dotación semanal, mientras que otros habían renunciado a quedarse sin comer para no perjudicar al grupo. Esto dio pie a un tenso cara a cara entre Claudia y Alba Paul, quien espetó: "Me quiero pirar de aquí, no quiero convivir con una tía así, egoísta".

Además, la mujer de Dulceida le recriminaba a Aratz su actitud: "No entiendo la poca empatía". Al ver el enfado de sus compañeros, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' trató de justificar su decisión: "¿Aún sorprende que tome esa decisión? Todo el mundo quiere que me vaya y yo prefiero un desayuno con mi amiga, después de que me han nominado todo el programa y no me han tenido para comer nunca, ¿por qué tengo yo que ser buena compañera?".

Sin embargo, el resto de concursantes no solo no entendían sus palabras, sino que, además, provocaba más enfado en ellos. "Es mala compañera, la considero mala persona, nos deja sin comer la mitad de la comida que tenemos durante toda la semana, se ríe de nosotros mientras nos está diciendo que nos quedamos sin lentejas", le echaba en cara Alba Paul a Claudia. Esto daba pie a un intercambio de acusaciones entre ambas, al que se unía Aratz: "Parece que viene a demostrar el 'no compañerismo'".

Claudia defiende su decisión de dejar al grupo sin lentejas 💥



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Claudia Chacón abandona la Palapa, muy afectada tras la condena de sus compañeros

Al comprobar que la cosa se está yendo de las manos, Sandra Barneda les dio un consejo: "Tenéis que tener cierta contención. A veces escucháis cosas que no os gustan, pero se reparten los turnos". Pese a estas palabras de la presentadora, el resto de concursantes también se mostraron muy enfadados con su compañera, lo que provocó que, durante la publicidad, Claudia no aguantara más y acabara abandonando la Palapa.

El regresar de la pausa, Sandra Barneda conectó con ella, quien, entre lágrimas, confesaba: "No puedo más, no lo entiendo. Estoy muy agobiada, he tomado una decisión, todos teníamos las mismas posibilidades de decidir ante este dilema, ¿cómo voy a mirar por ellos? Llevo 90 días en los que la única persona que ha estado conmigo ha sido Maica. Me afecta porque es todo el rato: 'Claudia hace'. Pero si hago también es porque me han hecho".

Mientras la joven regresaba a la Palapa, Alba Paul volvía a cargar contra ella: "No compro nada ya, es constante. 90 días de la misma historia. No puedo convivir con ella, lo que hace es a propósito para fastidiarnos, esto es un concurso de superación y con ella no lo vivo bien".

José Manuel Soto se mostraba de acuerdo con su compañera: "He tenido que sufrir sus jugarretas que al final tienen consecuencias. Si la hemos nominado es porque se lo ha merecido, entiendo este como un concurso de compañerismo, de valores y admiro mucho a la gente que me enseña cosas, no a la gente que me miente y me roba", sentenció el cantante.

Claudia se desahoga con Sandra Barneda: "Si ellos ya no te importan, ¿por qué te afecta tanto?"



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Esta nueva jugarreta de Claudia Chacón podría costarle la expulsión definitiva del concurso esta semana, en la que vuelve a estar nominada frente a Aratz Lakuntza y su amiga y único apoyo en la isla Maica Benedicto.