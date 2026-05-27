Claudia Chacón, en brote, cruza todos los límites con Alvar Seguí entre abucheos del público de 'Supervivientes'

Claudia Chacón ha entrado en brote en 'Supervivientes: Tierra de Nadie' cuando ha descubierto que Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo le nominó en el momento en el que él y Aratz Lakuntza utilizaron el Tridente Dorado y cambiaron la lista de nominados de esta semana.
En primer lugar, la joven se ha llevado las manos a la boca, dejando patente su gran shock. A continuación, ha transformado su sorpresa en ira, lanzando todo tipo de improperios hacia quien era su amigo por sentirse traicionada. "Eres un puto falso y ahora voy a hablar de todo lo que has hablado conmigo porque has puesto verde a todos", ha clamado la concursante, acusando a Alvar de criticar a todos los compañeros fuera de cámaras.
"Eres un estratega que te cagas y, si hubiera podido, habría hecho una carpeta conmigo para quedarse aquí hasta el final", ha soltado acto seguido, insinuando que Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo es un aprovechado y que sería capaz de orquestar una relación sentimental falsa para conservar su puesto en 'Supervivientes 2026'.
En ese instante, y como respuesta a esas gruesas palabras, el plató de Telecinco se ha convertido en una algarabía de abucheos contra Claudia Chacón, pues estaba cruzando unas líneas inaceptables. No solo por el nivel de sus acusaciones, sino por las duras descalificaciones y la agresividad verbal que ha protagonizado con Alvar durante varios minutos.
El plató de Telecinco abuchea a Claudia Chacón por su trato a Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo
"Eres un traicionero y menos mal que se te va a caer la careta", ha bramado la mallorquina al tiempo que se acordaba de Nagore Robles y de su teoría: "Cuando vio que me iba salvando, vino a mi y yo no lo quise ver. Me lo dijo mucha gente y no lo quise ver", ha reconocido a voz en grito y sin permitir que Alvar Seguí tuviera derecho a réplica.
El nieto de Miguel de la Quadra-Salcedo tan solo ha podido esgrimir que su nominación es consecuencia de sus recientes tropelías: "Robaste una lata y perdiste otra". "Es un falso, un estratega y lo que va a hacer es cargarse y vender a todo el mundo", ha denunciado una Claudia Chacón cada vez más desaforada; hasta el punto de que ha invadido el espacio personal de Alvar por momentos.
"Traicionero, sinvergüenza, me das vergüenza", ha continuado insultando la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sin que nadie le pusiera freno. De hecho, ha vuelto a formular la tesis de que "te querías aprovechar de mi". Mientras tanto, María Lamela y Ion Aramendi se han mostrado sorpresivamente impasibles, sin tratar de suavizar a Claudia, que se ha sentido con la potestad de decidir si Alvar podía hablar o no.
En paralelo, Alba Paul y Darío Linero han aprovechado la situación para echarse encima del robinsón y tacharle de estratega y de ser una persona con doble cara delante y detrás de la cámara. Y, por último, Claudia le ha amenazado con un "te vas a enterar", pues, sin ningún tipo de pudor, ha prometido represalias contra Alvar. La escena ha sido bochornosa e inaceptable.
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.