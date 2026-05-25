Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Claudia, Soto, Borja o Darío?

Tras la expulsión de Gerard Arias, 'Supervivientes 2026' celebró una nueva ronda de nominaciones en la gala 12. Un reparto de puntos que dejó a cuatro nuevos expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición: Aratz Lakuntza, José Manuel Soto, Borja Silva y Darío Linero.

No obstante, era una nominación provisional y la citada lista podía variar este domingo en 'Conexión Honduras' en la gran batalla por el Tridente Dorado. Es por ello por lo que no se habían abierto aún las votaciones en la app de Mediaset Infinity.

Disputado ese trepidante reto, en el que han entrado en juego dos míticas pruebas de 'Supervivientes' como 'El duelo al sol' y la 'Noria Infernal', los ganadores han sido Alvar Seguí y Aratz Lakuntza, haciéndose ambos con el mayor privilegio del concurso por su récord de 22 minutos en la noria. Y cuando se les ha dado la posibilidad de usarlo, lo han hecho sin dudarlo.

En consecuencia, han alterado la lista de señalados para enfrentarse al veredicto del público, saliendo Aratz de la misma y entrando Claudia en su lugar. Así, los expuestos a la próxima expulsión de manera definitiva son Claudia Chacón, José Manuel Soto, Borja Silva y Darío Linero.

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